Desde que su hija Ana Boyer se casase en una paradisiaca isla del Caribe con Fernando Verlasco y la reciente noticia sobre la paternidad de Enrique Iglesias, todos los focos se han centrado en Isabel Preysler, pero no solo por eso, sino también por la entrevista que ha concedido a 'Haper´s Bazaar' en la que ha desvelado algunos detalles de su vida con Mario Vargas Llosa hasta ahora no conocidos por muchos.

Actualmente, la pareja está atravesando por uno de sus mejores momentos. Hace apenas unas semanas podíamos verlos juntos en la boda de la hija de la Preysler y Fernando Verlasco. La pareja comparte mucho tiempo libre y según publica la revista 'Semana', el propio Mario ha confesado lo que suelen hacer en su tiempo libre. "Llevamos una vida muy doméstica. Antes yo trabajaba en casa todo el día y después salía prácticamente cada noche al cine, al teatro... (...) Ahora tengo más tiempo para leer y las noches son más tranquilas, sosegadas, en un ambiente muy marcado por la personalidad de Isabel".

Además, el escritor ha confesado que él ha aceptado participar en el mundo del corazón porque "de lo contrario no habría sido justo para ella".

Por su parte, Isabel ha comentado cuales suelen ser sus hábitos a la hora de dormir. "Ya me había acostumbrado a leer sola en la cama sin tener que apagar la luz. Son muchas cosas a las que tienes que ir adaptándote". Pero la Preysler también ha hablado de las diferencias que existen entre Miguel Boyer y Mario, llegando a confesar que cuando comenzó su relación con el escritor se abrió un mundo nuevo para ella. "Miguel lo era por el lado político, él (Mario) lo es más por la literatura".

Isabel admite que la atracción de ambos ni es de ahora ni de cuando empezaron su relación, sino que siempre se habían hecho gracia el uno al otro. Además, ha admitido que solían verse cuando ella estaba con su ex marido y Llosa con su mujer y lo que la enamoró fueron las cartas que el escritor le enviaba. "Llegar a tener esto, no. No lo imaginé jamás, jamás. Lo que estoy viviendo es algo absolutamente maravilloso (...) Lo que me enamoró de él fueron las cartas".