Ágatha Ruiz de la Prada ya tiene fecha para pasar por el quirófano

El pasado domingo, Ágatha Riuz de la Prada aprovechaba el buen tiempo para pasear a caballo por el campo junto con su hijo Tristán Ramírez Ruiz de la Prada y Jota, el perro de la familia. Después de caminar tranquilamente unos metros, el caballo de la diseñadora se descontroló y provocó que cayera al suelo y se fracturara la muñeca.

Después de realizarle varias pruebas, los médicos le confirmaron que tenía la muñeca derecha rota y que si no hubiese llevado casco, el golpe habría sido mayor.

Era la propia Ágatha quien informaba a través de sus redes sociales de su accidente, incluyendo una imagen en la que aparecía montada en su caballo minutos antes a caer. Además, la diseñadora acompañaba a este mensaje otro en el que anunciaba que después de que le dieran el alta, se marcharía a una fiesta flamenca donde la estaban esperando algunos amigos.

Y así fue. En cuanto la ex mujer de Pedro J. Ramírez salió del hospital, se presentó en la fiesta. Rafael Amargo, que era uno de los amigos que la esperaba, le agradeció a su amiga el gesto de presentarse y publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde aparecía Ágatha con el brazo en cabestrillo.

Según publica 'Vanitatis', que ha contactado con ella para conocer cómo se encuentra, este mismo miércoles pasará por quirófano para operarse. "He tenido mala suerte porque me he roto la muñeca por varios sitios. De hecho, el miércoles me van a operar".

A pesar de este hecho, Ágatha no pierde su optimismo y dice que cuando esté recuperada, volverá a subir en un caballo. "Me lo estaba pasando fenomenal".