María Teresa y Edmundo dan el cante y estrenan disco

La pareja compuesta por María Teresa Campos y Edmundo Arrocet han dado la bienvenida a la Navidad en el programa de Ana Rosa Quintana. Para ello, han presentado e interpretado el villancico 'Ven a mi casa esta Navidad', versión del mítico tema que compuso e interpretó al cantante Luis Aguilé.

María Teresa ha vuelto al programa de Ana Rosa después de dedicarle unas palabras a la presentadora en el programa de Risto Mejide, 'Chester', hace unas semanas. A pesar del dardo que le lanzó a Ana Rosa en 'Chester', la Campos se ha atrevido a aparecer en el espacio de 'Telecinco' con la alegría que la caracteriza. Durante la entrevista, Teresa no ha estado tan cercana como de costumbre y lo único que ha roto el ambiente han sido las bromas de Edmundo.

En ningún momento, han tratado el tema de su enfrentamiento y la entrevista ha girado entorno a la nueva canción y el viaje a Nueva York de 'Las Campos', que se emitirá en la nueva temporada del reality que tiene María Teresa con sus hijas. "Viajar ha sido una prueba para mí".

A pesar de ello, la Campos ha querido mandar un mensaje dando las gracias a todas aquellas personas que le recuerdan en su etapa más feliz de su vida. "Muchísimas gracias porque aquí hay muchas personas que me recuerdan a una etapa muy feliz de mi vida". Al final, Teresa se han despedido de Ana Rosa con un cariñoso apretón de manos.

Junto con Edmundo, Teresa ha entonado el villancico que formará parte del primer álbum que ha grabado la pareja, titulado "Una bella historia" que verá la luz en mayo de 2018 y estará compuesto por diez canciones.

VER VÍDEO

Como era de esperar, el tema que ya cuenta con un videoclip grabado en la casa de la Campos, no ha pasado desapercibido por nadie en plató y ha levantado a todos de sus asientos. Además, las redes también se han hecho eco de la actuación de la pareja y muchas han sido las opiniones.

Madre mía, no creas que no tienen agradecidas T5. La pasta que están ganando. Están todos los días en medio, y luego dirán que no tienen dinero.