Fiesta de A Brincadeira en Bouzas, Vigo

La Villa de Bouzas, antaño ayuntamiento independiente, tuvo un papel decisivo en la Reconquista de Vigo. La marcha de los franceses, en 1809, fue festejada con bailes populares, en una fiesta conocida como A Brincadeira que este domingo volverá a ser recordada. El casco histórico boucense se llenará de música.

Y de música también se llenará, como cada domingo, El Patio de Bouzas con el Coro Fuscalheiro, un grupo de música folk tradicional, formado en el año 2012 en el seno del C.s,.Fuscalho de La Guardia por un grupo de jóvenes entusiastas de la música popular. El repertorio se basa en la tradición oral gallega.

A las 13:30 horas llegarán, desde La Guardia, las amigas del Coro Fuscalheiro, música popular festiva que nos hará mover "os pecinhos, a cabecinha e o cuinho. Bem sabemos que a gente do Coro é incansável! Nada melhor para assentar o caldo verde"...e outros verdes ?? O grupo conta con gaita e acordeón na melodia e tambor, bombo, pandeireta, cumchas, etc na percusión.

A partir las 18 horas, actuará el grupo As Punkiereteiras: O que empezou sendo un obradoiro de pandeireta e canto tradicional que se levaba a cabo no CSA O Fresco Ponte Areias, converteuse nun arma de loita e reivindicación coa cal este grupo de mulleres expresan as inxustizas e as suas raivas con toques de humor."

En el Patio de Bouzas, también se instalará uno de los 200 puestos de comida y productos típicos que se repartirán por toda la Villa de Bouzas ese día.

¡No te lo pierdas! Se esperan miles de visitantes para disfrutar de este evento popular y las actuaciones se realizarán con la intención de llevar la música popular de forma animada a todos los públicos.

Nacho Porta 20 de abril de 2018