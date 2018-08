Pedir préstamos con ASNEF: una posibilidad real en la actualidad

Son muchos los motivos por los que una persona puede haber acabado inscrita en ficheros de morosos. Bien por dejar atrás una factura telefónica con la que no se estaba de acuerdo o por no haber satisfecho el pago de alguna cuota de un préstamo en un momento concreto, no resulta nada complicado acabar en ficheros de morosos como ASNEF.

Esto carecería de importancia sino fuera porque es algo que imposibilita a esas personas para acceder a nuevas opciones de financiación, algo que puede lastrar en gran medida el crecimiento personal. Y es que son muchas las entidades financieras que deniegan una solicitud de préstamo si comprueba que el cliente se encuentra inscrito en ficheros de morosos como ASNEF (ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO) o Equifax.

Afortunadamente para las personas que se encuentran inscritas en alguno de estos ficheros existe en la actualidad la posibilidad de salir de ellos y volver a estar capacitado para solicitar un préstamo sin inconvenientes en cualquier entidad de crédito. Salir de un fichero de morosos es algo más fácil de lo que parece, y es que existen unos pasos para salir de ASNEF que permite al usuario dejar de aparecer en la base de datos y volver a ser un ciudadano no moroso.

Y es que incluso existe la posibilidad de salir de ASNEF o Equifax incluso sin haber satisfecho la deuda, ya que una persona puede estar inscrita como máximo durante un número limitado de años. Además se puede alegar que la deuda que figura no corresponde con la realidad o simplemente que se ha satisfecho con anterioridad y la empresa no ha sacado al cliente del fichero.

¿Se pueden pedir préstamos con ASNEF?

A pesar de los problemas que acarrea para muchas personas estar inscritos en ASNEF, lo cierto es que a día de hoy encuentran menos inconvenientes que antes para poder solicitar prestamos con ASNEF. Solicitar prestamos urgentes y cualquier crédito estando en ASNEF es posible a través de empresas de préstamos rápidos de fácil concesión y rapidez en la tramitación.

Y es que como se puede comprobar en este artículo de Diaridetarragona, los préstamos rápidos y la concesión de dinero con ASNEF es además una forma de dar una segunda oportunidad a personas que realmente lo necesiten y cuyas condiciones económicas pasadas no son iguales de las que tienen hoy. Esto ayuda a miles de personas cada año a salir de una situación de estancamiento personal y profesional por falta de crédito para realizar cualquier proyecto en su vida diaria.

Tener la posibilidad de acceder a financiación por parte de entidades de crédito permite a muchas personas dar un giro a su situación actual y poder comenzar de nuevo con un nuevo proyecto en su vida. Además, con las cantidades que se pueden conseguir en los préstamos rápidos también les permiten afrontar cualquier imprevisto que tengan en su día a día, como pueden ser averías de electrodomésticos, del vehículo del hogar o para una reforma necesaria en la vivienda familiar.

Sin duda es un gran avance en el mercado financiero que exista este tipo de préstamos de fácil concesión para cualquier tipo de persona, y es que son muchos los motivos por los que sin darnos cuenta podemos terminar inscritos en ASNEF y ello no nos puede anular como ciudadanos y como consumidores. Así que sea cual sea el proyecto que se tenga en mente es posible conseguir la financiación que se necesita sin demasiadas complicaciones ni requisitos formales.

Un mercado en crecimiento

Las soluciones de préstamos y créditos para personas inscritas en ficheros de morosos como ASNEF han ido ganando una gran popularidad en los últimos 5 años. Y es que este tipo de préstamos se suele solicitar a través de Internet tras rellenar un sencillo formulario en el que la empresa recopila los datos del cliente. Por lo general son formularios de fácil comprensión y que cualquier persona está capacitada para rellenar, por lo que no es de extrañar que esta solución sea cada vez más popular.

A día de hoy el mercado de los préstamos urgentes con ASNEF es más grande de lo que ha sido nunca y el número de empresas que participan de ello no ha parado de crecer. Una solución financiera que permite a miles de personas volver a realizar proyectos en su día a día, ya sea a nivel personal o profesional.