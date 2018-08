Las fake news que corren como la pólvora por internet están a la orden del día. Sin embargo, los bulos, mitos y leyendas urbanas existen desde tiempos inmemoriales. Y es que su naturaleza puede ser muy variada, llegando incluso al cuidado del cabello.

Para evitar que sigas pautas erróneas, o animarte a que continúes con otras que sí son correctas, los expertos de Olaplex han elaborado un listado de cinco mitos y verdades en torno al cuidado del cabello. ¡Toma nota!

1. El pelo crece más rápido al cortarlo. Resumiendo la explicación larga y tediosa: el pelo que sale de tu cabeza está muerto. Así que da igual que lo cortes todos los meses o una vez al año: no va a influir en la rapidez de su crecimiento. "El pelo con puntas abiertas puede abrirse hasta la raíz, dando la sensación de que es más fino. Por este motivo, cuando hemos cortado nuestro pelo recientemente lo notamos más grueso e incluso en mayor cantidad. Esto puede hacernos pensar que ha crecido más rápido, lo cual no es cierto", aclaran los estilistas de Olaplex.

¿Mito o verdad? Mito.

2. Es aconsejable aclararse el pelo con agua fría. Seguro que, más de una vez, has escuchado lo bueno que es hacer el último aclarado del cabello con agua fría. No sabes muy bien por qué, pero has decidido probarlo, aunque sea una idea poco apetecible durante los meses de invierno. Si, por el contrario, nunca te has animado, ¡aprovecha el calor de agosto para iniciarte en esta práctica! El agua fría sella las cutículas del cabello, de ahí que este se vea más brillante cuando aplicas temperaturas más bajas. Además, el agua fría favorece la circulación en el cuero cabelludo.

¿Mito o verdad? Verdad.

3. El pelo se cae más en otoño. Como si de hojas de abedul se tratase, es probable que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre tu pelo caiga con más frecuencia y en mayor cantidad. Ya sea por el estrés que supone volver al trabajo o porque el sol, el cloro y el salitre dañan y debilitan el cabello, lo cierto es que sí, se nos cae más el cabello en otoño.

"Lo ideal para reducir al máximo la pérdida es llevar a cabo una serie de rutinas que reparen el cabello dañado. El tratamiento no solo devuelve brillo, suavidad y fuerza al pelo durante los pasos que se realizan en el salón, sino que su Nº3, de aplicación en casa por parte de la propia usuaria, es perfecto para mantener los resultados", aconsejan desde la marca.

¿Mito o verdad? Verdad.

4. No debes teñirte si estás embarazada. Si te tiñes de forma habitual y te has quedado embarazada, es posible que alguien te haya comentado lo peligroso que es teñirse el pelo durante la gestación. Nada más lejos de la realidad: "La mejora en la formulación de este tipo de productos, que hace años sí incluían algunos ingredientes peligrosos para el feto, ha permitido que, en la actualidad, el bebé no corra riesgos porque la mamá decida teñirse", aseguran desde Olaplex. Así que, tranquila, no vas a tener que pasar los nueve meses de embarazo con una raíz más grande que el clan Kardashian.

¿Mito o verdad? Mito.

5. Hay que teñirse con el pelo sucio. Si eres de las que van a la peluquería con el pelo como si hubieras pasado dos semanas en Glastonbury porque piensas que el tinte "agarrará mejor", estás equivocada. "Los tintes actúan igual, aunque el pelo esté recién lavado. Lo que sí es cierto es que el cuero cabelludo limpio está más expuesto, por lo que es más probable que te pique la cabeza durante la coloración o que la zona se irrite", señalan desde la marca. De este modo, lo aconsejable es que laves el pelo unos dos días antes de ir a la peluquería. No valen excusas para evitar lavártelo durante una semana -¡no eres un Gremlin!-.

¿Mito o verdad? Verdad a medias.



Fuente: Olaplex