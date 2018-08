Cinco herramientas esenciales para preparar el viaje ERASMUS

El comienzo del año lectivo para muchos estudiantes Erasmus comienza en apenas unas semanas, por lo que preparar a conciencia el viaje se convierte en una prioridad para afrontar de manera óptima un año vital para sus carreras. Y es que, según el estudio The Erasmus Impact Study, las estancias de formación o estudios en un país extranjero son clave para encontrar un trabajo más cualificado. De hecho, los estudiantes que salieron fuera de sus países para formarse gozan de una tasa de desempleo un 23% menor que los que nunca han salido de su país natal para estudiar o trabajar.

Cada año aumentan más los estudiantes europeos que quieren mudarse al extranjero para seguir sus estudios. Aprender un idioma, visitar nuevos lugares y conocer gente de todo el mundo son algunas de las razones por las que el 81% de los jóvenes desearían vivir en el extranjero, según la encuesta anual Global Shapers. Pero para lograr esto, ser capaces de solventar con antelación temas relacionados con el viaje puede ayudarles a exprimir al máximo su experiencia Erasmus:

Elección de piso: vital para tu futuro Erasmus

El piso o habitación que alquiles durante tu estancia en el extranjero puede ser el causante de pasar un buen o mal Erasmus. Es complicado buscar alternativas cuando todavía no estás físicamente en tu nuevo destino y te debes fiar, casi a ciegas, de lo que encuentras por internet. Spotahome es una plataforma de reservas que ayuda a los estudiantes ERASMUS a encontrar alojamiento para vivir durante el curso académico. Su punto fuerte es que no tienes que visitar físicamente los pisos, ahorrando una gran cantidad de tiempo y de dinero, ya que ellos mismos se encargan de visitar y comprobar personalmente todas las propiedades que publican. Se toman fotografías profesionales, se incluyen planos, se graban vídeos en alta definición de la propiedad y del barrio, e incluyen descripciones muy detalladas.

Envía con antelación tus pertenencias y despreocúpate

Trasportar y gestionar todas las maletas que has tenido que preparar para irte a vivir un año en el extranjero no es tarea fácil: altos precios por equipaje extra, cargar con él todo el rato, problemas de pérdidas en el aeropuerto etc. Como solución a estos problemas, la plataforma Eurosender ofrece a los estudiantes el acceso a servicios de envíos de calidad y fiables a un precio hasta un 70% más bajo que las tarifas habituales de mensajería. Agregando las necesidades de envío de los clientes, la compañía negocia los mejores precios con las mayores compañías logísticas europeas, como DHL, DPD, GLS o Kuehne + Nagel.

Con Eurosender puedes enviar todas tus pertenencias desde tu casa al destino que quieras sin tener que preocuparte por nada, gracias a opción de seguimiento y a que está asociado con ERGO (una de las mayores compañías de seguros de Europa) para ofrecer un seguro de hasta 200 euros sin costes adicionales y un seguro de hasta 2.000 euros con precios reducidos.

Moverte por la ciudad sin parecer un turista más

Saber cómo moverte por tu nueva ciudad de la manera más rápida y efectiva debe ser una prioridad para hacerte a las calles y al estilo de vida de sus habitantes. Moovit es una app que ofrece información precisa sobre el transporte público ya que constantemente actualiza sus datos. Siempre sabrás el trayecto que sigues, dónde están las paradas o estaciones, cuánto tendrás que esperar hasta que llegue el próximo transporte y cuántas paradas quedan hasta tu destino de transporte público. Actualmente da servicio a 2200 ciudades en más de 80 países en todo el mundo.

Conoce gente nueva haciendo lo que más te gusta

Conocer gente nueva es una prioridad para los estudiantes Erasmus, pero en ocasiones puede resultar una tarea complicada si no te vas a hospedar en una residencia de estudiantes o tienes la mala suerte de que tu compañero de piso no sea muy sociable. En ese caso vas a tener que buscar alternativas. Meetup es una app internacional que permite a sus miembros reunirse en la vida real a través de grupos unidos por un interés común como política, deporte, cultura, senderismo etc. Puede ser una buena alternativa para hacer amigos sabiendo que tenéis gustos en común.

"Ich bin ein Berliner"

Probablemente, una de tus razones para mudarte al extranjero es mejorar o aprender un idioma. Antes de llegar a ese punto, tendrás que pasar por un montón de situaciones donde tus palabras pueden ser malinterpretadas o no seas capaz de expresar exactamente lo que quieres decir en realidad. Por esta razón es importante que lleves contigo una app que ofrezca más allá de meras traducciones literales. ITranslate es una aplicación de traducción que ha ganado varios premios y traduce a más de 90 idiomas. Ofrece conversaciones de voz, conjugador de verbos, traducción sin necesidad de conectarse a internet e incluso permite elegir dialectos.