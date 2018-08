Tener éxito en Instagram; la meta de cualquier empresario del siglo XXI

En la actualidad, las redes sociales son los escaparates más eficaces para empresas y negocios de todo tipo. Con millones de usuarios cada día, no es de extrañar que las empresas quieran sacarle el máximo partido a este método de promoción que da la oportunidad de ofrecer servicios o productos a un público específico, aquel que de alguna manera puede estar interesado en lo que ofrece nuestra marca.

Instagram se ha posicionado como una de las redes sociales más atractivas para los negocios por su gran impacto visual, pues esta red gira alrededor de la imagen. Con 250 millones de usuarios al día, ¿quién no querría aprovecharla para hacer campañas publicitarias atractivas y aumentar sus ventas?

Si a esta enorme cantidad de usuarios, le sumamos el hecho de que es una aplicación pensada para móviles, el dispositivo que va siempre con nosotros a todas partes, dentro y fuera del hogar, y que los españoles pasan una media de 8 horas conectados a internet... ¿acaso a alguien le queda alguna duda de que es aquí donde se encuentran los clientes potenciales para cualquier sector? Por este motivo, conseguir likes para Instagram de usuarios reales y conseguir me gustas para tu instagram, así como comprar likes instagram son actividades de promoción muy recurrentes para las grandes marcas y los principales influencers.

¿Cuáles fueron los factores que potenciaron la expansión de Instagram?

Teniendo en cuenta que en el año 2016 Instagram fue la red social que más creció, y que ha superado los 500 millones de usuarios, no es de extrañar que todas las empresas estén deseosas de conocer los secretos para sacarle el máximo partido a este canal de promoción.

El crecimiento de esta red social se debe a las constantes innovaciones que se han hecho desde que Facebook compró la compañía a cambio de mil millones de dólares y algunas acciones. Una gran mejora que trajeron estos cambios fue la incorporación de Instagram Stories, competencia directa a SnapChat, una red social de mensajes efímeros muy popular entre los Millenials.

Otra incorporación muy relevante para los negocios fue el permitir crear perfiles específicos de empresa, de manera que estas pudiesen obtener datos estadísticos de gran valor, tales como número de impresiones, personas alcanzadas, datos demográficos y de ubicación. Estos datos son vitales para cualquier compañía para medir sus campañas y su repercusión.

Pero el secreto real de Instagram es que se trata de una red social 100% visual, donde las imágenes son las que van acompañadas de unas líneas, y no a la inversa, donde

grandes textos van acompañados de una imagen. Aquí las protagonistas totales son las fotografías y sus usuarios se han acostumbrado a contar su vida por escenas y a ver así la de los demás, ya que sobre todos los jóvenes son grandes consumidores de material audiovisual, prefiriéndolo a cualquier otro formato.

El crecimiento de Instagram, así mismo, ha permitido la democratización de la fotografía, ya que muy al contrario de lo que ocurre con una red social como flickr, donde sus usuarios son amateurs con grandes conocimientos técnicos o profesionales, ahora y gracias a Instagram, cualquier persona que disponga de un móvil con una buena cámara puede subir imágenes de gran impacto que serán vistas por miles de personas.

Otro destacable de Instagram es que se trata de la red social preferida por los famosos y muchos personajes del corazón o la farándula, utilizándola para mostrar parte de su vida privada, algo que a sus seguidores les encanta.

Cómo conseguir hacer crecer nuestro perfil de negocio en Instagram

Como en cualquier campaña publicitaria, hay que tener una estrategia bien definida desde el principio para tener mas seguidores en instagram, saber la línea de contenido que tu empresa va a tomar y ser siempre coherentes con el discurso e imagen de marca.

Si tienes un negocio debes utilizar las redes sociales, como Instagram, para hacer campañas publicitarias y ganar valor como empresa. Así que vamos a ver cómo conseguir seguidores en instagram rápido y algunos trucos para conseguir seguidores en instagram.

Lo primero que debes hacer es distinguir claramente tu perfil profesional del personal y optimizar tu cuenta, no solo centrándote en tu producto, sino en la audiencia y aquello que quieren ver.

Otro factor a tener muy tener en cuenta es hacer la tarea de encontrarte fácil a los usuarios. No debes complicar las cosas utilizando nombres diferentes para cada red social, mantenlos todos consistentes y simples, fáciles de escribir y de recordar.

Convierte a los hashtags de Instagram en tus grandes aliados, ya que son una fuente muy interesante de descubrimiento en Instagram.

Debes estar al día de los hashtags más importantes, curiosos y relevantes de tu sector y, aunque no tiene por qué relacionarse específicamente con tu marca, sí debe ser relevante y representarte de algún modo. Cuando los tengas, no dudes en utilizarlos en tus campañas para encontrar nuevos seguidores. Y, por supuesto, no te olvides tanto de monitorear tus hashtags como los que usan tus competidores.

Estas son algunas de las recomendaciones elementales para que tu Instagram de empresa comience a tomar valor entre los usuarios de esta red que ha revolucionado la forma de contar historias gracias a las imágenes.