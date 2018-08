Estos son los básicos que tendrás que comprar para el otoño

Ya sabemos que, como toda mujer, los hombres también tenemos nuestros básicos en el armario. Si esto te pilla de sorpresa y te estas enterando ahora, debes saber que los azules marino, los negros, grises y beiges, llegando incluso a los crema, los tendrás que mantener de por vida, pero si hay un color que ha resaltado para esta próxima temporadas por su constante aparición es el verde caza o el verde botella. Desde Lousi Vuitton hasta Ermenegildo Zegna, desde polos de manga corta hasta camisas tejanas en este color.

Si tenemos que decidir qué estampado se considera ya un clásico, esos son los cuadros, en las temporadas pasadas y en la que viene. El que más predomina es el príncipe de Gales, aunque los colores y versiones son infinitas, desde print principal hasta combinarlo con diferentes tamaños de cuadros. Algunas firmas de moda asequibles ya lo han estrenado con una mezcla de algodón y lino e incluso lisos con cuadros en determinadas zonas, como por ejemplo Dries Van Noten.

Si eres de los que no se deshace de la moda de los 90´S, habrás podido comprobar que las zapatillas vuelven a ser blancas. De toda la vida, las sneakers blancas de silueta training son las más vendidas y las que más pasarelas internacionales han recorrido. Tanto para hombre como para mujer, ya lo firmó Diadora en aquella época.

Y por último (aunque no me convenza del todo) tienes que hacerte con el accesorio que no soltarás ni para dormir. Se trata de una riñonera, si tienes una negra, no la soltarás, pero si puedes comprártela en diferentes colores y tejidos, serás el envidiado del Street Style de tu ciudad.