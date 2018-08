Disfruta de la lectura de forma segura desde un eBook

Hoy en día, los dispositivos electrónicos han ganado gran popularidad, al punto de que han sido incluidos en prácticamente todas las actividades que desarrollamos. Y es que, es común observar personas utilizando su móvil o tablet para hacer fotos, grabar videos, realizar compras online e incluso leer un libro. Sin embargo, ¿sabías que leer en una tablet o en el móvil puede resultar perjudicial para tu vista?

Si eres de las personas que aman disfrutar de un buen eBook, a continuación te indicamos los dispositivos ideales para hacerlo sin poner en riesgo la salud visual.

¿Qué es un eReader?

Los eReaders son dispositivos especialmente diseñados para leer libros electrónicos, están constituidos por un moderno sistema que permite proyectar la luz de forma diferente, para ofrecer mayor comodidad y seguridad visual al lector. Estos equipos emplean pantallas dotadas con tinta electrónica, que permite proyectar de forma uniforme la luz, brindando al usuario una imagen de alta calidad, que simula perfectamente la sensación de leer un libro impreso.

Cómo elegir el dispositivo ideal para leer de forma segura

Si bien es cierto que los libros electrónicos pueden ser leídos prácticamente desde cualquier dispositivo, hay que considerar que hacerlo en el dispositivo incorrecto, puede traer graves consecuencias, entre ellas trastornos del sueño, cansancio y fatiga ocular. Por ello, a la hora de elegir, es importante saber que al usar los mejores eReaders, podrás disfrutar de la lectura sin poner en riesgo la salud de tus ojos.

Si hablamos de sus utilidades, es preciso decir que las tablets ofrecen una amplia lista que van desde la navegación, descarga de aplicaciones, cámara y muchas otras. Sin embargo, los eReaders a pesar de no poseer un catálogo de servicios tan amplio, ofrecen un diseño que combina comodidad y tecnología, para convertirlos en los dispositivos ideales para realizar lecturas digitales.

El uso de la tinta electrónica, permite que el equipo sea capaz de proyectar la información con una apariencia muy similar a la tinta convencional. Así, leer en un eReader resulta ser tan cómodo como hacerlo en un libro o en un periódico, y permite al usuario utilizarlo por más tiempo sin preocuparse por la duración de la batería, ya que solo consume energía cuando se actualiza la página.

Utilizar dispositivos electrónicos para leer por la noche puede disminuir la calidad de las horas de sueño

Uno de los principales problemas de utilizar la tablet o el móvil para leer en las noches, es la alteración del sueño, que se traduce en fatiga, cansancio y malestar. Según los datos obtenidos en un estudio realizado por la revista Americana de Ciencias PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), la luz que proyectan estos equipos, altera de forma significativa los ritmos circadianos.

Estos ritmos constituyen un reloj biológico que sistematiza las funciones fisiológicas del cuerpo, para que tengan un proceso regular que se repite cada 24 horas, y que concuerda con los estados de sueño y vigilia. De esta manera, podría decirse que el uso de estos dispositivos para leer por las noches, rompe el equilibrio interno que permite a las personas descansar de forma profunda.

Ventajas de utilizar los eReader para leer eBooks

Utilizar los eReaders para leer puede convertirse en la elección más recomendable si queremos cuidar la visión y disponer de un equipo compacto, cómodo y ligero.

Una de las ventajas de utilizar los eReaders es que la tinta electrónica permite que la luz se distribuya en la pantalla, de esta manera se proyecta sobre la pantalla y no a los ojos. A diferencia de los eReaders, las tablets poseen una estructura interna que genera una iluminación de adentro hacia afuera, esto hace que en lugar de leer con luz, el usuario lea mirando hacia una luz.

Otra gran ventaja de los eReaders es que estos dispositivos no generan reflejos. Por lo que, leer con luz bien sea natural o artificial, no será un problema, de manera que es ideal para disfrutar de una buena lectura en la playa o en el jardín.

Asimismo, estos dispositivos son altamente accesibles pues al ser su tecnología más sencilla que la de las tablets o los Smartphone, poseen precios más competitivos dentro del mercado. No obstante a pesar de ser menos versátiles, estos equipos son una excelente adquisición para leer de forma segura.

Además de las múltiples ventajas que ofrecen para garantizar la salud visual, es importante destacar la duración de la batería. Los eReaders están dotados de un sistema que hace que la batería solo se afecta cuando se pasa de página, de manera que la carga puede llegar a durar semanas. De esta forma permite a los usuarios disfrutar de las lecturas, sin preocuparse por la duración de la carga.