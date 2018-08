VIDEOJUEGOS | Koch Media adquiere TimeSplitters y Second Sight

A pesar de ser día festivo hoy no paran las noticias ya que Koch Media ha anunciado la adquisición de la querida serie de videojuegos Timesplitters. El acuerdo sitúa a Koch Media como propietaria de la propiedad intelectual y los derechos para crear videojuegos basados en la licencia que serán producidos por el sello editorial Deep Silver de Koch Media.

Considerado en gran medida como uno de los juegos para consolas más influyentes de comienzos delos años 2000, Timesplitters fue lanzado originalmente por Free Radical Design, que posteriormente

se convertiría en Crytek UK Ltd y finalmente en Deep Silver Dambuster, parte de la familia Koch Media. Las tres entregas del juego se granjearon una gran y apasionada base de seguidores gracias a su humor único, referencias de la cultura pop y estilo artístico, al tiempo que alentaron la

personalización y modificación para ofrecer a cada usuario su propia experiencia individual.

"Estamos muy entusiasmados por haber adquirido Timesplitters" ha comentado Klemens Kundratitz, CEO de Koch Media GmbH "Los juegos originales ofrecieron a los fans una gran oferta de contenido y proporcionaron una experiencia de shooter arcade y genuinamente divertida. Contamos con muchos fans de la saga Timesplitters entre nuestro propio personal a quienes les apasiona crear un producto

que emocione al público actual de videojuegos".

Además de Timesplitters, Koch Media ha adquirido también la Propiedad Intelectual y los derechos del juego de acción y aventuras de ciencia ficción Second Sight. Concebido también por Free Radical Design, Second Sight se lanzó originalmente en 2004 y relata las aventuras de un investigador de parapsicología estadounidense que lleva a cabo misiones junto a una banda de marines de los Estados

Unidos, utilizando una mezcla de combates con armas de fuego y un estilo de juego con sigilo. Los

próximos productos Second Sight serán editados por Deep Silver. Más detalles completos acerca de los futuros productos TimeSplitters y Second Sight se desvelarán próximamente.