Los fisioterapeutas advierten del riesgo de sufrir lesiones si no se adoptan precauciones suficientes en la playa

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) advirtió este lunes de los riesgos de sufrir lesiones, entre otros problemas de salud, si no se adoptan determinadas precauciones al ir a la playa, algo muy común en la época estival.

La institución colegial madrileña realiza esta advertencia con motivo del incremento de la afluencia de personas en las playas, puesto que "si se tienen en cuenta una serie de recomendaciones se pueden evitar problemas que pueden llegar a ser graves y arruinar las vacaciones, e incluso producir secuelas severas".

Entre las cuestiones que se deben tener en cuenta destaca la necesidad de realizar un calentamiento y estiramiento adecuados antes de hacer ejercicio físico, algo que suele hacerse en la playa y que mucha gente no practica habitualmente durante el resto del año.

"En estos casos, las personas que suelen llevar una vida sedentaria, deben tener especial cuidado y no forzar en exceso, porque el riesgo de sufrir lesiones es muy serio", avisa el secretario general del Cpfcm, José Santos, quien apunta a los problemas lumbares, esguinces, fascitis plantar, periostitis tibial e incluso fracturas por sobrecarga como alguna de las consecuencias perniciosas.

"Esto no significa que no haya que aprovechar esta época del año para hacer ejercicio, e incluso para empezar a crear el hábito si no se tiene", aclara José Santos, que sitúa el ejercicio aeróbico como uno de los más saludables, sin llegar a alcanzar el umbral de la fatiga. Por ejemplo, caminar por la arena tiene efectos tan positivos como la reactivación de la circulación periférica.

Asimismo, Santos subraya las ventajas que reporta andar dentro del agua en diferentes niveles de profundidad donde el fondo y el oleaje lo permitan (a la altura de los tobillos, rodillas o cadera), lo que favorece poder ejercitar la musculatura a contracorriente y evitar trabajar con impactos.

Además, el secretario general del Cpfcm recomienda fomentar los juegos en grupo al aire libre, siempre y cuando se evite la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día, cuando el calor es mayor. En este sentido, es necesario recordar la necesidad de emplear protector solar e hidratarse suficientemente, para lo que es esencial el agua y no recurrir a bebidas alcohólicas ni muy azucaradas.

ZAMBULLIDAS IMPRUDENTES

Por otro lado, José Santos pone el acento también en los peligros de las zambullidas imprudentes a la hora de darse un baño, aunque este aspecto debe ser tenido en cuenta también en las piscinas y pantanos. Un accidente en el agua puede acarrear discapacidades de por vida por culpa de una lesión medular o un traumatismo craneoencefálico, por lo que conviene extremar las medidas de precaución, especialmente con los niños.

En este sentido, el Cpfcm recuerda que según las cifras oficiales, más de 400 personas mueren cada año ahogadas en el medio acuático en España. Por ello, en el mar hay que prestar atención a las indicaciones de los socorristas y a la señalización que indica el estado de la mar (bandera verde, amarilla o roja).

Por último, el secretario general del Cpfcm advierte de las lesiones que se pueden producir por el exceso de peso a la hora de ir a la playa. "Neveras, mochilas, sombrillas y hamacas son solo algunas de las cosas que llevamos y que nos pueden producir serios problemas en nuestra salud física, por lo que conviene llevar lo más importante y evitar cargar con cosas superfluas", concluye José Santos.