Trucos si deseas visitar la Alhambra este verano

Aunque sea verano y el calor te haga sudar, no importa, las ciudades andaluzas no descansan del turismo. Si haces una escapada al sur de España, no dejes de visitar la Alhambra, una cita popular si visitas la ciudad.

En la actualidad, para conservar el monumento y garantizar la calidad de la visita, el número de entradas al día es limitado, por lo que si estás interesado deberías comprar las entradas con suficiente antelación.

Existen tres tipos de entradas; visita diurna (turno de mañana o tarde), visita a los jardines (turno de mañana o tarde) y visita nocturna. Aunque a estos pases puedes acceder el día de tu visita, si no lo haces con antelación, es posible que tu visita se haga esperar unos días más.

En cuanto al precio de las entradas, depende de lo que vayas a visitar, del momento del día, del número de personas, ya que, si os reunís un grupo grande, hay descuentos especiales. Debes tener en cuenta esto:

-Las entradas están exentas de IVA (no la comisión de gestión que te cobren).

-El número máximo de entradas que pueden ser adquiridas por persona y día es de 10 unidades.

-El pago de las entradas sólo podrá hacerse vía tarjetas de crédito o débito VISA o MasterCard.

-En tus entradas aparecerá impresa la hora de visita a los Palacios Nazaríes. Dicha hora debe ser respetada rigurosamente. De lo contrario se pierde el derecho de acceso a los mismos sin que proceda el reembolso del precio pagado.

Respecto a los descuentos, deberías saber que tienen derecho a una reducción en el precio de la entrada los siguientes colectivos:

-Los mayores de 65 años

-Menores entre 12 y 15 años

-Jóvenes con el Carnet Joven Europeo

-Personas con una discapacidad igual o superior al 33%

-Entran gratis (aunque necesitan sacar entrada) los menores de 12 años.