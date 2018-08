¿Qué fruta te ayuda a dormir?

Hay veces que ciertas frutas como la piña te hacen sentir pesada o hinchada, otras que el médico recomienda comer sólo a partir de las 6 de la tarde, si estás a dieta, debido a su alto contenido en azúcares, esta es la manzana, especialmente si es de las verdes y ácidas.



Pero de lo que vamos a hablar es de un consejo que te ayudará a dormir mejor. Olvídate de tomar complejos de melatonina para solucionar los problemas de sueño, un truco que en los últimos años se ha popularizado. Sin embargo, tal y como nos explican los doctores Darío Acuña Castroviejo y Germaine Escames, en realidad es un fármaco que necesita receta médica y no se debe tomar por cuenta propia.

Antes de nada, muchas no conoceréis la melatonina o quizá no habéis escuchado hablar de ella. Es un cronobiótico que no deprime el sistema nervioso central, pero que sí regula el sistema generador de ritmos circadianos, lo que llamamos el reloj biológico.

Como no siempre una está dispuesta a ir al médico, por pereza o falta de tiempo, hemos descubierto una fruta que te ayudará a conciliar el sueño sin necesidad de receta médica. Se trata del kiwi. Según un estudio de la Universidad de Taipei, esta fruta es rica en serotonina, la hormona que provoca el sueño, lo que lo convierte en el postre idóneo para tu cena.

Es cierto, que tampoco se debe abusar de ella, ya que también es buena para no tener problemas en ir al baño, lo que, si haces una ingesta continua de esta, puede ser que no salgas del wc. Por si fuera poco, el kiwi es rico en vitamina C. ¿Hay algún inconveniente en comer esta fruta de corazón verde?