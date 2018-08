VIDEOJUEGOS | The World End With You - Final Remix - ya tiene fecha de salida

Uno de los juegos portátiles de la pasada década considerados como de culto da el salto a Nintendo Switch con un aspecto en alta definición, mecánicas de juego adaptadas y mejoradas, y contendido inédito exclusivo. The World Ends With You -Final Remix- llegará a Nintendo Switch el 12 de octubre de 2018, y a partir de hoy, los fans pueden precomprar el juego a través de la Nintendo eShop y descubrir más sobre el juego en el tráiler general de The World Ends With You -Final Remix- ya disponible en esta noticia.

Completa la misión... o serás borrado. Eso es todo lo que Neku sabe tras recuperar la consciencia en mitad de un ajetreado cruce, sin recuerdos. Ahora Neku y sus compañeros deben luchar para sobrevivir en el juego a vida o muerte de esta retorcida trama. Esta versión definitiva del clásico RPG de Square Enix recupera esta oscura historia para Nintendo Switch, mezclando perfectamente una vibrante temática de la cultura, la juventud, la comida y la moda de Japón con mecánicas e historia, añadiendo nuevas historias y nuevas remezclas musicales.

Los jugadores podrán enzarzarse en estas batallas rítmicas usando los Joy-Con o la pantalla táctil de Nintendo Switch. En el modo cooperativo para dos jugadores, dos personas podrán unirse para enfrentarse al Juego de los Segadores y abatir al Ruido juntos.

Neku y sus aliados lucharán por la libertad en The World Ends With You -Final Remix-, que llegará a Nintendo Switch el 12 de octubre.