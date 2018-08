Los suplementos alimenticios mejoran la salud

En la actualidad, debido al rápido ritmo de vida que se lleva, la mayoría de las personas no toman todos los nutrientes que necesitan en las comidas, pues estas en ocasiones se elaboran con pocos alimentos frescos. Por ese motivo muchos expertos coinciden en que tomar suplementos alimenticios ayuda a equilibrar los nutrientes que se ingieren a lo largo del día.

Los suplementos alimenticios -o dietéticos- son una elaboración de elementos nutricionales que están destinados a complementar la dieta y suministrar nutrientes, tales como las vitaminas, los minerales o los ácidos grasos al organismo.

Estas sustancias ayudan a mejorar la salud de aquellos que las consumen, pues aportan al cuerpo lo que el individuo no puede ingerir en las comidas diarias. Otros suplementos dan energía y ayudan a los usuarios a tener un aporte extra de fuerza para afrontar la jornada.

Los suplementos cumplen su función en personas que llevan un estilo de vida sano y equilibrado, pues suplen las pequeñas necesidades alimenticias que tengan. En cambio, quienes no cuidan su alimentación no verán los mismos beneficios.

Beneficios de tomar suplementos nutricionales

Los minerales y las vitaminas son micronutrientes que funcionan y sirven a un propósito específico, además de beneficiar al cuerpo de una manera única.

Que el organismo tenga una deficiencia de vitaminas y minerales puede perjudicar la capacidad del cuerpo para protegerse y sanarse a sí mismo.

Combate enfermedades

Aunque se obtienen vitaminas y minerales de muchos alimentos no siempre son suficientes. Por eso tomar suplementos puede ayudar a aumentar los nutrientes en el cuerpo para así brindar protección contra enfermedades crónicas tales como problemas cardíacos, dolencias óseas o estomacales.

Aumenta el rendimiento físico en general

Muchas personas eligen una suplementación que les aporte energía para lidiar con los contratiempos y tareas del día. Los atletas los toman a menudo para obtener mayor resistencia y aumentar su masa muscular.

Añade nutrientes al cuerpo

Como se ha mencionado anteriormente, en muchas ocasiones los individuos no se alimentan de manera adecuada, por eso no se puede confiar en que solo la comida garantice el bienestar. Tomar suplementos como los que aquí se hallan www.herbaherbal.es, ayuda a que el cuerpo reciba algunos de los nutrientes más esenciales, que no se encuentran en la dieta regular y que el cuerpo necesita para funcionar de manera óptima.

Aumenta el consumo de antioxidantes

Uno de nutrientes que más cuenta ingerir diariamente son los antioxidantes. Por eso decantarse con una suplementación rica en ellos, es una de las mejores opciones.

Los suplementos dietéticos más recomendados

Cuando el cuerpo se siente decaído es porque no está consumiendo todo lo que debería, es en ese momento cuando entra en juego la suplementación.

Jalea Real

Es una sustancia viscosa de color anaranjada creada por las abejas. Contiene multitud de beneficios para la salud, pues está compuesta por multitud de vitaminas, minerales y antioxidantes que proporcionan al individuo la energía que necesitan.

La jalea real ayuda a combatir la sensación de fatiga y debilidad, tanto en el aspecto intelectual como en el físico. Además refuerza el sistema inmunológico, lo que ayuda a prevenir gripes y catarros.

Ginseng

Es un revitalizador natural por excelencia. En China su uso se remonta a varios miles de años. Entre sus propiedades terapéuticas se encuentra el aumento de energía, impulsa el cuerpo en casos de debilidad y previene efectos dañinos provocados por el estrés .

Lecitina de soja

Su consumo está especialmente recomendado para controlar el colesterol, combatir el cansancio, mejorar y prevenir el envejecimiento. Este suplemento es un complejo de fosfolípidos que se obtiene a partir de las semillas de soja. La lecitina contribuye a mejorar la digestión.

Tribulus

Su origen se remonta a la cultura India, donde el uso que se le daba era como afrodisiaco. Es un excelente suplemento natural para toda esa gente que lleva un estilo de vida muy activo pues tiene un elevado componente estimulante. Además ayuda a fortalecer los músculos.

Cafeína

Es un suplemento natural que sirve para quemar grasa, pero debe consumirse con moderación, ya que de lo contrario puede tener efectos adversos. Lo más recomendable es tomar la cafeína en dosis pequeñas y siempre que se vaya a realizar alguna actividad física de intensidad.

Levadura de cerveza

Es una de las mayores fuentes de vitamina B, que es la encargada del correcto funcionamiento del sistema nervioso. La levadura de cerveza es rica en sales minerales y aminoácidos. Es reconstituyente y está indicada para personas que padecen de problemas en uñas, piel y cabello. Por otro lado, mejora la función intestinal y combate la fatiga crónica.