VIDEOJUEGOS | Análisis GO Vacation para Nintendo Switch

Hace unos años, cuando Nintendo Wii estaba en el mercado, estaban muy de moda los juegos de verano compuestos por minijuegos estilo Wii Sports y Wii Sports Resort. Estos juegos hacían uso del sensor de movimientos y realmente tenían bastante éxito.

Go Vacation era uno de esos juegos que se apuntaron a esta moda allá por 2011. Y ahora en 2018 llega remasterizado para Nintendo Switch una de esas entregas que más éxito tuvieron.

Go Vacation llega remasterizado y eso se nota en los gráficos además de traer añadidos y mejoras en el control. Este juego gustaba porque añadía más elementos que sus competidores, además de poder participar en cerca de 50 pruebas, podías usar tu propio Mii o creártelo, recorrer el complejo de vacaciones libremente, ponerle ropa distinta al personaje e incluso tener un perro que nos acompañara en nuestro recorrido. Todo esto se ha mantenido.

Además se ha implementado el control de Wii en los Joy-Con con la posibilidad de jugar algunos juegos imitando el movimiento real, como por ejemplo una raqueta en el minijuego de tenis o un volante en el de conducción de quads. Pero para los que no quieran jugar de esta manera, siempre se puede utilizar el modo normal de los Joy-con con los sticks y sin movimientos (excepto en algunos juegos, como el de paracaidismo, que requieren movimiento para acoplarnos a la figura marcada).

Nuestro personaje se encuentra en una isla paradisiaca llamada Kawawii Island que a su vez alberga cuatro apartados diferenciados con distintos minijuegos a los que podremos acceder desde el menú sin necesidad de recorrer la isla una vez los desbloqueemos. Además cada una de las 4 partes se puede ajustar a nuestro gusto con piezas de mobiliario. Cada Resort contiene desbloqueables como cofres del tesoro, animales, etcétera.

Entre los minijuegos que podremos encontrar serán paracaidismo, carreras de Quads, Voley playa, motos de agua o esquí. Pero hay hasta 50 minijuegos, que como decíamos antes, hay que desbloquear para poder acceder a ellos desde el menú, y para hacerlos accesibles tendremos que llegar a su punto físico en la isla, lo que nos obliga a recorrer el complejo a pie o en vehículo. Por supuesto que no podía faltar el modo multijugador a pantalla partida y entre dos Nintendo Switch a través de Wireless aunque se echa de menos un Multi Online a través de internet en ciertos tipos de juegos como los de hípica o las carreras.

Una buena opción como juego de verano pero no mucho más. GO Vacation va a pasar por la híbrida de Nintendo sin pena ni gloria. Si te gustan los juegos variados con muchas cosas por hacer, este GO Vacation puede ser divertido para tí.