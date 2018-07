Cinco fiestas populares de agosto que no te debes perder

En agosto muchas ciudades de España se visten de fiesta a lo largo y ancho de todo el territorio. Se celebran diferentes acontecimientos, muchos de ellos con una historia que se remonta a varios siglos atrás. Aunque estas fiestas presentan unas características peculiares, han sabido adaptarse a los nuevos tiempos e incluso proyectarse fuera de nuestro país, por lo que muchas han sido declaradas de interés turístico internacional.

Estas son algunas de las celebraciones a las que deberías ir en el mes de agosto.

Descenso del Sella. Durante este fin de semana, el primero del mes de agosto, Aturias se viste de gala para celebrar la fiesta de "Les piragües", una competición que se lleva celebrando desde el año 1930 y que se ha convertido en uno de los eventos más importantes del piragüismo mundial. Más de un millar de piraguas recorren 20 kilómetros del río Sella y, al finalizar la competición, la fiesta continúa en Ribadesella y Arriondas con la sidra como protagonista. Este año la cita será el 4 de agosto.

Carrera de Caballos en la playa. Este espectáculo deportivo se remonta a las carreras que realizaban los vendedores de pescado para llegar primeros a los mercados. Se considera como una de las competiciones hípicas más antiguas de Europa. Sin duda, es una experiencia única poder ver las carreras de caballos en un escenario tan peculiar y es que se celebra junto a la orilla de la playa cuando comienza la puesta de sol. Lo mejor de todo es que la competición coincide con las fiestas patronales de Sanlúcar de Barrameda, por lo que también habrá mucha música, verbenas e incluso desfiles de carrozas. Podrás asistir los días 8, 9 y 10 de agosto.

Feria de Málaga. Esta feria es uno de los eventos por excelencia del verano. Se celebrará durante nueve días del 11 al 19 de agosto y contará con una novedad en el encendido del Real. Se trata de una tradición milenaria que festejaba la incorporación de Málaga a la Corona de Castilla, aunque hoy se ha convertido en un evento cosmopolita de impronta internacional donde no faltan los fuegos artificiales, el vino, las romerías y las tapas. Lo que no debes perderte si vas a la feria de Málaga son las casetas de El Real, donde la fiesta se alarga hasta la madrugada.

Tomatina de Buñol. Considerada como una de las fiestas más populares de España, y no es para menos, ya que cada año miles de personas se congregan en esta ciudad valenciana para engancharse en una "batalla" donde se lanzan más de 150.000 tomates. La fiesta comienza en la plaza del pueblo tomando los bollos que reparte el Ayuntamiento. Antes de empezar a la batalla se levanta un palo cubierto de jabón en cuyo extremo se coloca un jamón. Mientras tanto, desde los balcones, la gente comienza a lanzar cubos de agua. Hasta que no se escucha el disparo, no podemos dar inicio a la original "Tomatina". Si no te la quieres perder, este año la cita será el 29 de agosto.

Fiesta de la Paloma. Son las fiestas de verano más importantes de Madrid. Del 12 al 15 de agosto, el ambiente en sus calles es espectacular. Las chulapas y los chulapos (el traje tradicional de la capital), te alegrarán y te divertirán con sus chotis. Se celebran en el Barrio de la Latina, en concreto en la Plaza de la Paja, la Plaza de la Cebada, Carrera de San Francisco, Puerta de Moros, en la Calle Toledo y en la Plaza de las Vistillas, todas ellas situadas alrededor de la parroquia de la Virgen de la Paloma. Este año contará con la actuación de 'Niños mutantes', 'La Bien Querida' o 'Kiko Veneno'. Además, el tradicional concurso de mantones de manila y sus peculiares verbenas.