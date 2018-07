VIDEOJUEGOS | Novedades en Nintendo: Nuevo Kit Labo y 2 lanzamientos

Prepárate para una experiencia totalmente nueva a los mandos de un coche, un submarino o un avión con Nintendo Labo: kit de vehiculos para Nintendo Switch, disponible a partir del 14 de septiembre. Puedes echarle un vistazo al kit de vehículos de Nintendo Labo en el canal de YouTube de Nintendo Labo.

Este kit de Nintendo Labo totalmente nuevo contiene materiales para construir una serie de creaciones de cartón llamadas Toy-Con, que incluyen un coche, un submarino, un avión, un acelerador, dos llaves, y mucho más. Introduce una de las llaves en cualquiera de los vehículos para disfrutar de una serie de divertidos juegos y actividades. Cambiar de vehículo mientras juegas es muy sencillo: retira la llave del vehículo que estés utilizando e introdúcela en otro para pasar de pilotar un avión a dirigir un submarino, por ejemplo.

Al igual que con los otros kits de Nintendo Labo, el kit de vehículos contiene su propio programa Nintendo Switch diseñado para funcionar con los Toy-Con incluidos. Los jugadores pueden crear los Toy-Con, jugar con ellos y descubrir cómo funcionan. ¡Incluso pueden inventarse nuevas formas para pasárselo pipa! Todos los materiales para construir cada Toy-Con están incluidos en la caja; no se necesitan pegamento, tijeras o cinta adhesiva.

Tanto si te vas de road trip veraniego como si decides quedarte en casa a disfrutar relajadamente, GO VACATION para Nintendo Switch puede proporcionarte grandes momentos de diversión familiar, en cualquier momento y en cualquier lugar. Disponible desde hoy mismo tanto en versión física en tiendas como en versión digital a través de la Nintendo eShop, GO VACATION lleva a los jugadores a Isla Kawawii, un resort virtual que cuenta con más de 50 actividades diferentes para disfrutar cooperando o compitiendo. Paseos a caballo, paracaidismo, vóley playa y mucho más, de lo que puedes ver un adelanto en el tráiler de lanzamiento de GO VACATION.

Hasta cuatro jugadores pueden participar en estas actividades, y hay una gran variedad de opciones de personalización que desbloquear, tales como atuendos especiales para tu avatar, diferentes vehículos con los que explorar la isla, e incluso diferentes razas de perro. Los jugadores pueden acumular sellos probando las diferentes actividades para obtener acceso a una villa que pueden personalizar y decorar. Además, aquellos que vuelvan de forma regular a isla Kawawii tendrán nuevos desafíos que desbloquear y recibirán nuevos regalos.

Wario vuelve a las andadas con WarioWare Gold, que llega en exclusiva para la familia de consolas Nintendo 3DS. Pulsa botones, inclina la consola, usa la pantalla táctil o sopla al micrófono a través de 300 microjuegos surrealistas que conforman el título más grande de la saga hasta la fecha, con una mezcla de desafíos clásicos y completamente nuevos que habrá que afrontar en cuestión de segundos

WarioWare Gold presenta una historia completamente nueva y con voces en español para el malvado Wario y todo el elenco de peculiares personajes conocidos y queridos por los fans de la saga. Tras un largo día buscando tesoros en Luxeville -y descubriendo un preciado artefacto por el camino-, Wario se dispone a volver a casa para hincharse a comer y jugar a videojuegos, y ahí se da cuenta... ¡Está sin blanca! Viendo las noticias descubre un videojuego superventas que está haciendo millones, Wario ve una oportunidad de negocio única y se pone manos a la obra, engañando a viejos conocidos para que creen juegos para él y así organizar la lucrativa competición por el Trono Wario, que tendrá lugar en el Estadio Diamante de Ciudad Diamante.

Los jugadores tendrán que enfrentarse a los retos de las diferentes ligas del Trono Wario completando una serie de microjuegos que pondrán a prueba sus reflejos -cada microjuego tiene el sello de autor de su creador, claro-, antes de enfrentarse con el jefe final. Los jugadores tienen solo cuatro oportunidades para cada grupo de microjuegos, aunque pueden continuar si están dispuestos a aflojar algunas monedas del juego a cambio. Tanto para los microjuegos que tengan que ver con los estilosos movimientos de baile de Jimmy-T, como los del refinado sentido de la moda de Mona o la selección de clásicos retro de 9-Volt y 5-Volt, los jugadores tendrán que pensar rápido y reaccionar más rápido aún si quieren hacerse con el Trono Wario y monedas a cascoporro. Mientras, una chica misteriosa intenta acercarse a Wario... ¿Qué tramará?