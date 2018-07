"Mision Imposible- Fallout": estreno más destacado de la semana

"Misión Imposible - Fallout"

A veces, las mejores intenciones te pueden jugar una mala pasada. "Misión Imposible - Fallout" presenta a Ethan Hunt (Tom Cruise) y a su equipo de la agencia IMF (Alec Baldwin, Siomn Pegg, Ving Rhames) junto con algunos compañeros familiares (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) en una tarea a contrarreloj después de que una misión fallida.

Director: Christopher McQuarrie.

Reparto: Tom Cruise, Alec Baldwin, Simon Pegg y Rebecca Ferguson.

"Llenos de vida"

Lo que iba a ser una divertida fiesta de inauguración de la casa de Nathalie en los campos cercanos a París, se convierte en un caos. Héléne (Agnès Jaoui), hermana de esta, ha asistido a la celebración ajena a que también estaría su exmarido como invitado, Castro (Jean-Pierre Bacri), un presentador de televisión en horas bajas. Con la llegada a la fiesta, se desata la tensión y empieza a correr el champán, vuelan los reproches... pero mientras tanto la fiesta sigue.

Director: Agnès Jaoui.

Reparto: Agnès Jaoui, Jean Pierre Bacri y Léa Drucker.

"Vacaciones con mamá"

Dos hermanas que se odian intentan animar a su madre, que ha sido abandonada por su marido para salir con una chica mucho más joven. La idea ocurre cuando deciden hacerle feliz, en un viaje las tres juntas a un resort en la isla tropical Reunión, en Madagascar, durante una semana. Las vacaciones empezarían a desmelenarse cuando un camarero sexy y unas cuantas "Margaritas" a buen precio hagan su efecto.

Director: Eloïse Lang

Reparto: Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux y Johan Heldenbergh.

"Monky"

Frank, un niño de 11 años, encuentra un mono en el patio trasero de su casa. El mono se llama Monky y con su llegada comienza una divertida historia muy emocionante para toda su familia. No tardan en descubrir que Monky no es un animal cualquiera y que no apareció en su casa de casualidad. ¿Quién es Monky? ¿De dónde viene? ¿Podrán mantenerlo en secreto en todo el pueblo? Estas dudas las resuelven en un viaje que los lleva desde Suecia hasta las más profundas selvas de Tailandia.

Director: Maria Blom

Reparto: Sofia Bach, Ing-Marie Carlsson, Eric Ericson.