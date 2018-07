Los cambios posturales y el descanso durante el viaje, claves para evitar accidentes en vacaciones

Ante la cercanía de la operación salida y retorno de finales de julio y principios de agosto, uno de los momentos de mayor afluencia de tráfico en carretera y cuando se realizan trayectos de largo recorrido, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm), el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Andalucía, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Cantabria han dedicado el videoconsejo del mes de julio a sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de adoptar medidas encaminadas a paliar la fatiga al volante y posibles problemas musculares.

El videoconsejo, al que se puede acceder en 'https://youtu.be/aNrAybx-RDc', recuerda la necesidad de planificar el viaje para evitar las horas de mayor afluencia de tráfico y la importancia de realizar paradas cada dos horas para descansar y realizar ejercicios de movilidad activa y estiramientos para relajar la musculatura implicada en la conducción (cuello, hombros, piernas, etc). Además, se aconseja realizar cambios posturales en el asiento y ejercicios de relajación muscular para prevenir dolores de espalda, pérdida de concentración o cansancio general.

Y es que, como recuerda el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos, la fatiga influye en una parte muy relevante de los accidentes. Para prevenirla, además de descansar, es fundamental también evitar comidas copiosas, bebidas alcohólicas y estimulantes como la cafeína, así como hidratarse suficientemente.

CONDUCCIÓN ERGONÓMICA

Por otro lado, José Santos subraya la necesidad de conducir de manera ergonómica, para lo que es imprescindible sujetar el volante con las dos manos y sentarse a una distancia apropiada, es decir, estirando los dos brazos de manera que las muñecas queden en la parte superior del volante. Igualmente, conviene situar el reposacabezas a la altura de la mitad de los ojos.

"El respaldo es otro elemento al que hay que prestar atención, pues no debe ir ni demasiado recto ni demasiado inclinado, de manera que los brazos y los codos estén lo suficientemente estirados. Además, se recomienda que al conducir la rodilla derecha del conductor vaya suelta y nunca se apoye en el interior del vehículo para evitar sensación de adormecimiento de las piernas", avisó el secretario general de la institución colegial madrileña.

Asimismo, para evitar lesiones al entrar y salir del vehículo, los fisioterapeutas recomiendan entrar primero con la pelvis, sentándonos en el asiento y haciendo punto fijo para después rotar las piernas al interior. Para salir del coche, habría que hacerlo en sentido contrario. Además, conviene mantener la espalda recta a la hora de introducir y extraer equipaje del maletero.

No sacar brazos y manos por la ventanilla; abrocharse el cinturón de seguridad y emplear las medidas de sujeción para los niños; no consumir alcohol y drogas, y no utilizar el teléfono móvil son otras de las recomendaciones que han de ser tenidas en cuenta.

"En suma, se trata de contribuir a evitar lesiones al conducir, y sobre todo, accidentes de tráfico, que suponen un problema de salud pública cuyas secuelas en ocasiones requieren largos tratamientos e incluso, atención de por vida", apuntó José Santos.

Las lesiones más frecuentes derivadas de los accidentes de tráfico, aparte de las contusiones, son los traumatismos craneoencefálicos y las fracturas y polifracturas de gravedad variable.

Pero más allá del coche, el videoconsejo de julio centra la atención también en los viajes que se realizan en avión. En este punto, en vuelos largos, para evitar el conocido como 'síndrome de la clase turista', se pueden practicar ejercicios como elevar unos centímetros los pies del suelo y aguantar el peso de las piernas; hacer ejercicios de movilización de cuello, hombros y tobillos o apretar una palma contra la otra a la altura del pecho con presiones intermitentes, entre otros.