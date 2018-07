Cada vez más mujeres necesitan zapatos de tallas especiales

Existen varias razones por las que las mujeres experimentan el crecimiento de sus pies, la alimentación y el embarazo son algunas de ellas. El 70% de las mujeres que vivencian la maternidad afirman haber observado el crecimiento de los pies tanto de largo como de ancho, lo cual es totalmente normal en este período, ya que el cuerpo es sometido a cambios importantes. Dicho aumento oscila entre 2 a 10 milímetros, en resumidas cuentas ¡hasta una talla mayor! Este crecimiento de músculos y huesos del pie es irreversible, razón por la cual cada vez se hace más popular la adquisición de Zapatos de Tallas Especiales para Mujer de marcas como Andypola, empresa especializada en la fabricación de un sinfín de modelos para todas las tallas, gustos y necesidades.

Las tallas más utilizadas de calzado de mujer

Hablar de tallas, es un tema complejo, pues Los tamaños en calzados varían de un país a otro, incluso dependiendo del modelo, puedes necesitar un número mayor o menor al habitualmente utilizado. Las marcas prestigiosas apuestan por la elaboración de las tallas más comunes. En España la medida de zapatos para damas promedio se encuentra entre 36 y 38, pero cada vez, es más común observar el crecimiento en la estatura de las mujeres y por tanto en el tamaño de su pie, razón por la cual la consumidora tiene la opción en comprar Zapatos de Tallas Especiales para Mujer de Andypola para poder equipar su pie con calzado de diseños actuales y adaptados a las necesidades de la consumidora.

Resulta curioso observar como en la actualidad ha variado favorablemente para las damas el diseño de los zapatos de tallas grandes. En un pasado no muy lejano las mujeres que requerían un calzado con una numeración mayor a la convencionalmente utilizada, debían recurrir a la compra de modelos masculinos, dejando a un lado el estilo y sus gustos para adaptarse a lo que ofrecía la industria del calzado en ese momento. Hoy en día en el mercado se pueden encontrar variedad en las piezas femeninas, se consiguen modelos con características delicadas, elegantes, deportivas y casuales, proporcionando una mayor diversidad a la hora de escoger. Marcas reconocidas como Andypola se enfocan cada vez más en el diseño vanguardista para calzados de tallas especiales, haciendo uso de los mejores materiales y acabados, para influir de manera positiva en el estilo personal y en el día a día de la mujer.

Mitos y realidades

Antiguamente en diversas culturas se creía que tener el pie pequeño era símbolo de elegancia, prestigio y delicadeza, es por esta razón que las empresas de zapatos se enfocaban en la elaboración de piezas pequeñas y dejaban a un lado a la minoría que calzaba distinto, incluso mujeres de tallas mayores se torturaban al usar tallas menores a la que le correspondía, según el tamaño de su pie por ausencia de zapatos en el mercado y para evitar el yugo y las constantes burlas de la sociedad. Atrás quedó este mito, está comprobado que utilizar zapatos de una talla que no corresponde, incluso es dañino para la salud. Hoy en día tener el pie grande no es motivo para avergonzarse, por el contrario es un rasgo particular que acompañado de un buen calzado, con un diseño único, realza la seguridad de mujeres de pie grande.