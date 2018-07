Trucos y consejos para contratar los mejores profesionales en cerrajería y fontanería

Seguramente alguna vez la puerta de tu casa se te ha cerrado y no tenías la llave para poder abrir, lo cual puede resultar bastante molesto. En esta situación lo más probable es que se te haya pasado por la cabeza contratar a un profesional que se encargue de ello. Por otro lado, una fuga de agua o alguna tubería dañada pueden suponer graves dolores de cabeza, los cuales podemos ahorrarnos con la contratación de un buen fontanero. Sin embargo, debes seguir ciertos consejos para dar con aquellos profesionales mejor cualificados y que desprendan mayor confianza.

Consejos para seleccionar un cerrajero de confianza

¿Cuál es la mejor manera de encontrar un cerrajero de confianza? La clave está en investigar cerrajeros antes de que los necesites. De esta forma nunca te pillará por sorpresa cualquier imprevisto que sucede en tu hogar, al mismo tiempo que estarás mucho más preparado. Lamentablemente la realidad es que, por lo general, únicamente le damos importancia cuando sufrimos una situación real de emergencia. A continuación pasamos a explicar una serie de consejos que facilitarán la elección de un buen cerrajero.

Elegir con antelación

Como mencionamos anteriormente, puedes dedicar parte de tu tiempo en investigar a los cerrajeros locales de tu ciudad. Esto te salvará de cualquier imprevisto como quedarte encerrado y minimizará los problemas cuando se produzca una situación de este tipo.

La elección con antelación es una buena forma de prevenir una futura situación de emergencia, ya que irás siempre un paso por delante.

Establece prioridades en tus fuentes de información

Debemos prestar atención a las recomendaciones de familiares y amigos de confianza, preguntándoles si han contratado un cerrajero recientemente. De ser cierto, es preciso saber si la experiencia fue buena o mala. Como segunda opción los sitios web y anuncios clasificados son también fuentes de gran utilidad.

Solicitud de Presupuesto

Antes de que el cerrajero acuda a tu vivienda, asegúrate de disponer de una estimación que incluya todo el coste de mano de obra y las piezas de repuesto que sean necesarias. Si el cerrajero con el que has contactado es serio no tendrá ningún inconveniente en darte una suma estimada por teléfono. Es importante no firmar ningún documento en blanco que autorice el trabajo, así como preguntar si existen gastos adicionales. Guarda toda esta información y compárala con la factura detallada que se te proporciona una vez esté finalizado el trabajo. En el caso de que todo esté en orden sabrás si el cerrajero que has contratado es serio y profesional, mantén el nombre de la empresa y sabrás que puedes contar con ellos para futuros trabajos.

Empresa siempre es mejor que profesional independiente

Trata de contactar siempre con una empresa antes que con un profesional independiente, ya que, si algo sale mal a lo largo del trabajo y no quedas satisfecho con los servicios proporcionados, siempre vas a poder demandar más sencillamente si la compañía dispone de una sede física.

Descubre si el cerrajero está asegurado

Cerciorarse de que el cerrajero dispone de seguro de forma que si se produce algún daño a lo largo del trabajo, las pérdidas puedan ser cubiertas sin ningún inconveniente.

Conclusiones

Todo el mundo puede quedarse fuera de su casa o vehículo, de ahí la importancia de contratar a un buen cerrajero. La formación de un cerrajero es bastante extensa, teniendo en cuenta que hacen mucho más que abrir cerraduras de una casa. Un claro ejemplo son empresas como cerrajeros Madrid, que cuenta con grandes profesionales de mucha experiencia quienes con seguridad se ganarán tu confianza y están cualificados para cualquier trabajo de cerrajería.

Consejos para seleccionar un fontanero de confianza

En lugar de permitir que tu casa se inunde por alguna avería o fuga de agua, lo más sensato es solicitar los servicios de un fontanero. Siguiendo las premisas que nombramos a continuación, tendrás garantizado contar con un profesional a tu disposición.

Contrata en función del servicio que necesites

Debemos asegurarnos de que el profesional que contactemos sea especialista en el trabajo que se requiera. Existen muchos fontaneros especialistas en temas específicos, como instalación de calefacción interna o averías en tuberías. Por ello, debemos elegir aquel que resulte más adecuado para nuestro problema.

Solicitar presupuesto previo

Para evitar sorpresas es imprescindible pedir presupuesto de la reparación antes de realizar el trabajo, así como asegurarnos de que no existen gastos adicionales.

Preguntar con antelación y agenda de contactos

Seguir las recomendaciones de amigos y familiares resulta fundamental para recibir los servicios de un fontanero de calidad. Del mismo modo es de gran importancia tener guardado el número de un fontanero profesional en nuestra agenda telefónica para que cuando se produzca el problema nos ahorremos tiempo en buscar.

Conclusiones

Si queremos realizar una instalación de fontanería nueva o si simplemente necesitamos los servicios de un fontanero para una avería concreta, debemos contar con una persona experta, con formación y experiencia para poder realizar el trabajo.

Existen empresas que disponen de profesionales con estas características, como puede ser con fontaneros valencia, la cual atiende rápidamente problemas como averías, fugas de agua y reparación de humedades. Sus servicios están disponibles a cualquier hora del día, asegurando una disponibilidad total para el cliente y brindándole una atención rápida y exclusiva. Entre otros trabajos, los profesionales procedentes de esta empresa están especializados en mantenimiento de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, instalaciones de gas para calderas individuales o colectivas e, incluso, instalación de paneles solares en viviendas unifamiliares y comunidades.

Con esta amplia gama de servicios que ofrecen fontaneros valencia puedes dejar de preocuparte por tus problemas de fontanería. Además de todos estos servicios, lo mejor de todo es que puedes pedir presupuesto sin compromiso, al mismo tiempo que tienes la garantía de contar con los mejores profesionales.