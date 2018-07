Crocs lanza un modelo con tacón y revoluciona las redes sociales

La marca de calzado ha lanzado un nuevo modelo que no ha dejado indiferente a nadie.

#TBT to these high heels from our archive that are breaking the internet this week 😂 pic.twitter.com/vrPah9d5Ny Crocs Shoes (@Crocs) 19 de julio de 2018

Es cierto que, aunque no son muy bonitos, los crocs son prácticos, pero muchos usuarios no encuentran la utilidad del nuevo diseño y la red se ha llenado de comentarios negativos, aunque también hay otros que se han mostrado encantados con la creación.

these crocs high heels are 🔥 pic.twitter.com/iIKWUjkVFa finn (@uglyfinnn) 15 de julio de 2018

i want the crocs high heels i am not kidding G U C C I F E R (@iamcajix) 23 de julio de 2018