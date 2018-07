VIDEOJUEGOS | Análisis Captain Toad: Treasure Tracker para Switch

Enésimo juego de Nintendo que viene de Wii U y vuelve a editarse para Nintendo Switch y nosotros tan contentos.

Capitán Toad es uno de esos plataformas Spin-off de la marca Super Mario que destacaba ya en su día por la originalidad y la calidad, porque aunque esté protagonizado por Toad y Toadette en la segunda parte del juego, destila cuidado y mimo y llega a la híbrida de la gran N para que todos aquellos que no lo pudieran disfrutar en su día, puedan ahora hacer uso y disfrute de una de las joyas nintenderas.

Capitán Toad ponía a nuestra seta protagonista en un escenario cuadrado en el que no podíamos saltar y con la cámara libre teníamos que ir mirando por dónde conducir al personaje y qué hacer ya que es un juego lleno de puzzles, secretos y misterios que en la primera vuelta no los vamos a poder descubrir en su totalidad.

La dificultad del juego no es muy alta pero su rejugabilidad hasta sacar los diamantes, la estrella y el pequeño Toad pixelado nos hará rejugarlo hasta tenerlo al 100%, ese es su verdadero reto. Además en cada nivel se nos pedirá una condición como eliminar a los Goomba o no ser descubierto por los enemigos.

Un punto algo regular para el juego es la pérdida de algunos detalles en el modo portátil por la pequeña pantalla, sin embargo en modo Dock se observa perfectamente todo. No es algo que lastre el juego pero si que a veces puede ser un poco molesto. Sin embargo en los controles no hay nada que objetar. Mientras que en modo portátil se puede utilizar el táctil de la pantalla, en modo dock el propio juego nos pone una alternativa con los gatillos. Algo que se agradece.

En cuanto a las novedades nos encontramos algunos niveles basados en Super Madio Odissey, cuatro en concreto correspondientes al Reino de Arena, Nueva Donk, Reino de los Fogones y Reino Cascada) pero tiene una pega, sustituyen a los niveles de Super Mario 3D World que se podían jugar en el juego de Wii U. Se agradece la novedad pero a cambio hemos perdido otros niveles que perfectamente podían haber seguido estando sin perder un ápice de frescura.

El cuanto al modo cooperativo con los Joy-Con es una pequeña que realmente no tiene mucha utilidad ya que mientras un jugador controla al personaje y la cámara, otro, apuntando a la pantalla va activando bloques y congelando enemigos. Un punto negativo para el juego ya que realmente para un cooperativo podrían haber inventado algo más útil.

Los amantes de Toad y de las plataformas originales tienen en este Captain Toad: Treasure Adventure uno de los juegos más divertidos de este género para Wii U y la oportunidad de jugarlo. Al contrario que otros juegos, si ya lo disfrutaste para la anterior generación de Nintendo, quizás no te merezca la pena para cuatro niveles nuevos y un modo cooperativo que no da mucho de sí. Eso sí, el juego conserva toda su novedad, innovación y originalidad y realmente si no lo disfrutaste en su día, es una oportunidad maravillosa que nos da Nintendo para volverlo a jugar y rejugar.

El sello Nintendo siempre ofrece calidad.