VIDEOJUEGOS | Mario Kart 8 Deluxe añade nuevos coches de forma gratuita

Prepárate para competir al más puro estilo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Salta a la pista como un auténtico campeón con la Moto Hyliana Alfa y Link con la tunica del elegido en Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch, disponible ya como parte de una actualización de software gratuita.

Échale un vistazo al video de Mario Kart 8 Deluxe X The Legend of Zelda: Breath of the Wild para ver en vivo estas novedades en la pista.

Pero aún hay más. La actualización también incluye algunas partes legendarias con las que personalizar tu kart: los neumáticos ancestrales y la paravela.

Y no te olvides de que Mario Kart 8 Deluxe ahora es compatible con Nintendo Labo, la nueva línea de experiencias interactivas de Nintendo con las que crear, jugar y descubrir. Tras, seleccionar la moto como mando compatible en el manillar de la moto Toy-Con del kit variado y empieza a competir por la victoria! Ahora, los jugadores pueden jugar a Mario Kart 8 Deluxe en modo TV usando la moto Toy-Con, o insertando la consola Nintendo Switch directamente en el tablero de la moto para jugar estén donde estén.

