La rapera Cardi B y el dúo The Carters, favoritos nominados a los premios MTV

La rapera Cardi B y el dúo de hip hop The Carters, formado por Beyoncé y Jay-Z ocupan la mayoría de las nominaciones a los premios MTV Video Music Awards que se celebrarán en New York el próximo mes de agosto, según ha informado la cadena.



Cardi B es una rapera de origen dominicano y se considera ya como la favorita con diez nominaciones, entre ellas para las categorías de Video del año y Canción del año, por su tema "Finesse", en colaboración con Bruno Mars, pero la cantante no se conforma con esas dos secciones sino que también se encuentra como posible ganadora a Artista del año y Mejor nuevo artista.

Tras el éxito que tuvo en Barcelona, The Carters le disputará el mejor Video del año con la canción "APES¿¿T", que también opta a Mejor Colaboración, mejor Hip Hop y otras categorías más, dedicadas a la dirección de arte, cinematografía y coreografía. En total ocho candidaturas que estarán muy debatidas durante la celebración de los premios.

Bruno Mars, Dua Lipa o Post Malone, son otros de los favoritos del certamen, estos dos últimos los pudimos ver durante el Mad Cool Festival la semana pasada. Ariana Grande y Camila Cabello, aspiran a cinco galardones.