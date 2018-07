Si alguna vez has tenido la necesidad de buscar un tuit de alguien, aquí aprenderás cómo hacerlo. Lo más fácil es conocer y aprender de memoria una serie de operaciones para encontrar lo que buscas.

Estos son los más destacados.

"": ofrece los resultados para la frase que pones entre comillas.

OR: por ejemplo, paz or guerra. Muestra los tuits con la palabra "paz", "guerra" o ambas.

#WorldCup: aparecen todos los tuits con el hashtag #WorldCup.

from: + usuario: muestra los tuits publicados por cada usuario. Por ejemplo, from: sefutbol o from: marca.

@ + usuario: ofrece los tuits que mencionar a un usuario.

near: + una ciudad: ofrece los tuits que se han publicado en una ciudad. Por ejemplo, near: madrid.

since: busca los tuits publicados desde una fecha. Por ejemplo, since: 2016-1-20.