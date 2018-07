VIDEOJUEGOS | No Man's Sky llega a Xbox One con este trailer

Hello Games, estudio de desarrollo independiente con sede en el Reino Unido, lanza un nuevo tráiler que revela un primer vistazo al juego multijugador en No Man's Sky. El nuevo modo se agregará al universo de para todas las plataformas la próxima semana a través de la actualización No Man's Sky NEXT, coincidiendo con el lanzamiento del juego en Xbox One, conjuntamente con 505 Games.

Con este lanzamiento, los jugadores de Xbox One, PlayStation 4 y Steam para PC podrán explorar, luchar y sobrevivir con amigos mientras viajan por el enorme mundo a descubrir.

El contenido nuevo que incluye el tráiler:

Nuevo modo multijugador:

Forma equipo con un pequeño grupo de amigos para explorar el universo juntos, o únete a viajeros aleatorios online

Ayuda a tus amigos a mantenerse vivos, o ataca a otros para sobrevivir

Construye refugios o colonias complejas para compartir con tu equipo

Lucha como un pirata o un piloto en batallas espaciales épicas con amigos y enemigos

Compite en la carrera en extraterrestres extraños, creando pistas de competición de carreras y senderos para compartir online

Amplia mejora visual:

Se puede jugar en tercera o primera persona, tanto a pie como en barco

Observar los anillos planetarios y las mejores imágenes espaciales que hacen que el espacio sea más bello que nunca

Generación de terreno planetario, las texturas terrestres, el agua y las nubes dramáticamente mejoradas que dan vida al medioambiente

Disfruta de nuevos detalles de naves, PNJ y edificios

Mejoras de la base :

Construye bases en cualquier lugar de cualquier planeta, con cientos de nuevas partes base añadidas al juego

Crea bases más grandes y mejores que nunca, con una complejidad de construcción de base dramáticamente incrementada y límites de tamaño

Arquitecto y posee múltiples bases

Cargueros:

Arma y actualiza tu flota de fragatas y dirígelas desde el puente del carguero

Envía tu flota al universo o mejóralos mientras explora un sistema específico

Construye una nave principal verdaderamente personalizada con la construcción de una base de carguero mejorada

Invita a tus amigos a bordo y enfréntate a desafiantes misiones multijugador desde la Estación de la Comisión Galáctica en tu puente.

No Man's Sky se lanza para Xbox One el jueves 26 de Julio para Europa