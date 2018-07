Las 5 claves para evitar robos estas vacaciones

Por fin llegan los anhelados julio y agosto, meses por antonomasia en los que la mayor parte de los españoles nos vamos de vacaciones, como revela cada año el estudio del INE/Familitur. De hecho, casi el 10% de los españoles que viajarán este año en julio y agosto lo harán al extranjero. Y estos son los meses en los que, también año tras año, los delincuentes realizan su "agosto" robando a felices y confiados viajeros.

Para evitar sorpresas cuando volvamos de nuestras merecidas vacaciones, Klik & Pay, la plataforma de pagos digitales que permite a las pequeñas y medianas empresas vender online en mercados de todo el mundo, en más de 15 monedas, 11 idiomas y con todo tipo de medios de pago, ha realizado un listado con las 5 claves para proteger nuestro dinero durante las vacaciones:

Robo de Identidad. Estamos en la era de la tecnología y los ciberataques y el robo de identidad es un problema que afecta cada vez más a los españoles, especialmente en época estival. Cuando viajes al extranjero, en ocasiones te encontrarás con comercios y/o restaurantes sin datafono móvil. Recuerda que en ningún caso has de perder de vista tu tarjeta de crédito o documento identificativo. Los ladrones de identidad necesitan unos simples segundos para copiar o memorizar tus datos. Una buena atención o unas palabras amables pueden ser suficientes para que confiemos y dejemos nuestra tarjeta a un desconocido en un comercio, lo que puede facilitar enormemente la labor de copiar nuestros datos al delincuente.

Problemas con cajeros en el extranjero. Otra de las prácticas más comunes de los delincuentes que se aprovechan de los extranjeros que visitan otros países es el "trucado" de cajeros automáticos. Cuando viajamos utilizamos cajeros de distintos bancos a los que tenemos en España y a los que no estamos acostumbrados visualmente. Los delincuentes lo saben y se aprovechan de ello para colocar elementos de copiado de tarjetas, grabación de números de seguridad, etc. Presta mucha atención en los cajeros para detectar elementos de diferente color o textura del plástico respecto al resto del cajero. En caso de duda, opta siempre por cambiar de máquina.

¿Wifi gratis? Mejor no. Una de las maneras más simples y utilizadas durante las vacaciones por los hackers para robar tus datos consiste en crear redes de wifi gratis disponibles en puntos calientes donde acuden los turistas. Si te conectas a una de estas redes creadas por los delincuentes, estos podrán visualizar toda la información que transmites o recibes desde tu dispositivo. Es decir, estarás abriéndoles la puerta directamente para que roben toda tu información. Klik & Pay recomienda utilizar únicamente las redes wifi del hotel u otro tipo de alojamiento que utilicemos y tener especial cuidado con las redes de cafeterías, espacios públicos, etc. Habitualmente los hackers crean redes con nombres de comercios auténticos para confundirnos y hacer más sencilla la extracción de información personal sensible.

Webs falsas. Es cada vez más común en época de vacaciones la creación de webs falsas o la clonación de webs reales por los ciberdelincuentes para aprovecharse de compradores de última hora que han dejado para el final las compras de verano, bien de billetes de transporte, alojamiento o artículos que necesitan para sus vacaciones. Es preciso ser cauto con las webs en las que no hemos comprado nunca, y especialmente aquellas que ofrecen "chollos" de última hora relacionadas con las vacaciones de verano, puede que estés ante una web clonada. Si una tienda online cuenta con sellos de confianza como "Confianza Online" o sellos de opiniones como Ekomi, Opiniones Verificadas, Trusted Shop, etc. te asegurarás de que la web es fiable y segura.

Consulta de manera periódica tus cuentas durante las vacaciones. Durante las vacaciones queremos olvidarnos de todo, descansar y vivir plenamente, lo que en ocasiones implica dejar a un lado los temas administrativos y no comprobar nuestras cuentas bancarias ni reportes de tarjetas hasta la vuelta. Sin embargo, desde Klik & Pay se recomienda consultar nuestros extractos al menos una vez a la semana para asegurarnos de que los cargos recibidos son correctos y, en caso contrario, poder dar la voz de alarma a nuestro banco.