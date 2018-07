El pasado fin de semana la Feria de Valencia acogía la DreamHack. Una de las ferias más importantes de eSports a nivel nacional e internacional con una previsión de aforo por parte de la organización de 45.000 personas.

En el contexto de esta feria se ha celebrado el Special Championship de Pokémon en su edición tanto de cartas como de videojuegos. Un éxito para Dreamhack ya que esta es la primera vez que esta feria acoge un campeonato de tal magnitud.

Este Special Championship supone el inicio de la temporada de Pokémon 2018-2019, es decir, los puntos que se consiguen aquí ya cuentan para poder acudir al Mundial de Pokémon 2019. El Mundial que del 24 al 26 de agosto se va a celebrar en Nashville, Tenessee, en Estados Unidos ya tiene su cupo cerrado y muchos de los participantes asistentes a este evento ya tenían su plaza conseguida.

El Special Championship de DreamHack Valencia otorga 150 puntos al ganador, que es un gran premio ya que para ir al Mundial hacen falta 250, y de golpe tener 150, es casi un ticket para el próximo campeonato del mundo, pero aparte, teniendo tan cerca el evento de Nashville, muchos jugadores también han aprovechado este evento para probar nuevas estrategias y equipos.

Aunque se celebraba en España, este evento ha atraido a bastantes jugadores europeos en la búsqueda de los ansiados 200 puntos. Para los nuestros es complicado el poder salir fuera ya que no contamos con ningún jugador profesional que se dedique exclusivamente a Pokémon y que pueda vivir de ello.

Uno de los ejemplos es Alex Gómez, alias PokeAlex, máximo exponente de Pokémon en su versión de videojuego en nuestro país. Tiene más de 5000 seguidores en Twitter y cerca de 3.800 suscriptores en Youtube donde sube cada poco tiempo vídeos de sus estrategias, batallas y tutoriales. Álex no le dedica un tiempo fijo al juego, ya que estudia, sin embargo, cree que el secreto es ponerle habilidad y práctica. Su máximo referente internacional es Wolfe Glick, mejor jugador Pokémon de los últimos años y con el que tiene una buena relación. De cara a esta temporada pretende mejorar el tercer puesto europeo conseguido en 2017 y como meta máxima pretende ganar el Mundial.

También ha asistido a este Special Championship de la Dreamhack Susana García, conocida como Snubbull_Girl. Es la número 1 de las chicas en España en la modalidad del juego de cartas. Comenta que no hay muchas chicas que jueguen a Pokémon pero que se siente bien cuando gana porque los chicos que juegan se creen muy superiores. Su objetivo de cara a esta temporada es la clasificación al próximo mundial, ya que al de este año teniendo el acceso garantizado por puntos, no puede acudir por falta de recursos y es que no cuenta con patrocinadores que la apoyen.

Y este es un dato relevante ya que Pokémon se hace cargo de los gastos de cara al viaje al mundial de los primeros 22 puestos del Ránking mundial, pero si no estás dentro de esos puestos de honor, te tocará pagar de tu bolsillo el transporte hasta la ciudad elegida, que este año, como hemos dicho, es Nashville, en Tenessee, Estados Unidos

Con más de 300 jugadores inscritos entre jugadores de consola y de cartas para este Special Championship de Pokémon, el primero en la DreamHack 2018 de Valencia, podemos decir que ha sido un éxito y ojalá Pokémon fije en nuestro país y en otras muchas ferias dedicadas a los eSports más campeonatos así.