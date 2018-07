Pedir un préstamo sin nómina ni aval nunca había sido tan fácil

Por lo general, las personas suelen enfrentarse ante la difícil situación de no poder adquirir un préstamo para desarrollar cualquier actividad o por no disponer de una nómina que garantice la devolución del dinero en los tiempos que se han especificado. Estas situaciones representan un obstáculo para desarrollar libremente cualquier acción que tenga planificada con el dinero de ese préstamo. Sin embargo, Moneyman es una empresa que ha logrado identificar las necesidades que muchos presentan y para ellos ofrece el servicio de préstamos más sencillo del mercado.

Moneyman, la mejor opción de préstamos

Moneyman es una empresa que ha facilitado más de 17. 400 créditos aprobados en tan solo un mes. Adquirir préstamos sin nómina ahora es mucho más sencillo.

La empresa ofrece préstamos de entre 5 y hasta 300€ para todos aquellos que por primera vez solicitan de sus servicios a una tasa del cero por ciento de interés, a devolver en 30 días. Por otra parte, para aquellos que son clientes fijos para la empresa, cuentan con un límite de préstamo de hasta 1.200€ para poder invertirlos o utilizarlos en cualquier proyecto que se haya planteado.

Características y requisitos de Moneyman

Moneyman se caracteriza por disponer de un formulario para pedir un préstamo sin nómina que tan solo toma diez minutos el llenado total de cada uno de los campos allí especificados. Esta empresa además es líder en atención a clientes con una capacidad de respuesta inmediata ante las solicitudes del cliente. Con ellos la efectividad y la rapidez son primordiales, antes que estar perdiendo el tiempo con los papeleos interminables que solicita un banco.

Los únicos requisitos básicos que solicita Moneyman para que se pueda efectuar satisfactoriamente el préstamo es que debes ser una persona mayor de edad y con una cuenta de banco en España.

Para llevar a cabo el proceso es necesario que se cree una cuenta en el sitio web de Moneyman, rellenar el formulario que allí se muestra con datos como DNI, teléfono móvil de contacto, dirección de correo electrónico y la cuenta bancaria en la que será depositado el dinero. A continuación, se elige el importe del préstamo y el plazo de tiempo en el que se estima la devolución de entre 5 y 30 días si se trata de cliente nuevo. Y en el mismo sitio web se calculan los intereses equivalentes al préstamo solicitado.

¿Qué beneficios tiene Moneyman?

Por el hecho de tratarse de un empresa de financiamiento online, el proceso de solicitud es mucho más simple, ofreciendo comodidad y rapidez a quien lleva a cabo el requerimiento. El tiempo estimado para todo el proceso no es superior a los diez minutos y en tan solo unas pocas horas después de haber cumplido con cada uno de los aspectos indicados, puedes saber si te han aprobado la solicitud de préstamos sin nómina y sin aval.

¿Cuándo se puede efectuar la solicitud de préstamos?

No existe fecha de solicitud para llevar a cabo dicho proceso de financiamiento. Cada vez que sea necesaria una financiación para todas aquellas personas que no tienen acceso a otro tipo de préstamos como los bancarios por no disponer de una nómina, pueden acceder al sitio web de Moneyman y en 10 minutos realizar la solicitud.

Una de las ventajas de que dispone este servicio en línea es que cuenta con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el análisis, recolección y comprobación de toda la información del solicitante. Analiza la solvencia de quien solicita el préstamo y desde ese momento gestiona todo lo necesario para que en un período corto de tiempo se lleve a cabo todo el proceso.

Moneyman cuenta con redes sociales que les permitirán interactuar de manera aún más directa con los encargados de gestionar dicha plataforma de préstamos online sin nomina. Además , disponen de atención al cliente para preguntas de cualquier índole que necesiten ser aclaradas al momento de realizar la solicitud, en horarios comprendidos de lunes a viernes desde las 9:00 hasta las 20:00 horas en los números de teléfono que allí se especifican.

Ya no existen motivos por los cuales no se pueda acceder a un tipo de financiamiento para llevar a cabo algún proyecto que se tenga en mente. La solución es fácil y lo mejor de todo es que se puede disfrutar de este servicio en más de 5 países.