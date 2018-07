Fran Fialli, el joven experto en el mundo del trading y la bolsa

En un momento tan complicado a nivel económico como el que vivimos, no dejan de surgir ideas y oportunidades de negocio de formas que hasta hace poco apenas se conocían. La posibilidad de ganar dinero a través de internet y sin tener que salir de casa resulta muy atractiva para las personas que no están en disposición de hacer una mayor inversión económica. Y es aquí precisamente donde entra en escena el trading online. Esta modalidad de inversión que domina el experto Fran Fialli, autor del libro "Trading y Bolsa", se trata de un modelo de negocio con el que se pretende obtener importantes beneficios a través de los mercados financieros. El trading online es un negocio meramente especulativo en el que compramos barato para posteriormente vender caro.

Es importante tener las herramientas adecuadas para empezar a trabajar en bolsa desde casa. El beneficio que se puede obtener con este método es elevado, pero también es importante tener presente el riesgo y la gestión emocional, de ahí que este trabajo no sea para todo el mundo. En cualquier caso, la primera inversión debe ser acorde al riesgo que se pueda correr, no demasiado elevada, para minimizar las pérdidas en caso de que no salga bien, a pesar de que en este punto las ganancias tampoco sean demasiado altas.

Desde portales especializados como el de Tu Plan: A Bolsa y Trading de la mano de Fran Fialli, aseguran que es posible obtener elevados beneficios gracias al trading online y a la bolsa, aunque para ello es necesario conocer en profundidad los entresijos de la bolsa de valores. Fran Fialli manifiesta que para aprender a manejarse en este ámbito, existen diferentes herramientas con efectividad probada, de modo que cualquier persona interesada, con la formación y práctica suficiente puede comenzar en el mundo del trading.

Además, el joven trader Fialli, plantea el trading como una forma de emprender y auto-emplearse. Por lo que es posible obtener un sueldo con unas horas de trabajo desde casa, si saben cómo.

Cómo aprender las nociones básicas sobre trading y bolsa

Convertirse en un trader profesional no es una tarea sencilla ni a corto plazo. Fran Fialli mantiene que para llegar a los máximos niveles y poder obtener un sueldo adecuado, hay que comenzar por formarse de forma correcta "no tendría ningún sentido comenzar a invertir en bolsa sin dichos conocimientos, porque implicaría un riesgo económico importante". El primer paso, por lo tanto, es acudir a alguna de las vías formativas para adquirir las destrezas necesarias sobre trading online y bolsa.

Cursos presenciales

Cada vez son más los centros y profesionales que ofrecen cursos presenciales de iniciación al trading. Gracias a estos métodos profesionales es más fácil entender el proceso para trabajar en bolsa desde casa, pero no es la única opción posible.

Cursos online

También los mismos centros, como el propio portal Tu Plan: A Bolsa y Trading de Fran Fialli, suelen ofrecer posibilidades online para quienes quieran aprovechar todas las opciones de estudiar y trabajar desde casa. La principal ventaja de este método es que cada persona gestiona su propio tiempo y su avance, sin necesidad de adecuarse al ritmo de los cursos presenciales.

Libros y manuales

Por otro lado, existen multitud de guías, manuales y libros que contienen toda la información necesaria sobre las bases del trading y como comenzar a trabajar online. Son un buen punto de apoyo para los principiantes, por eso no deberían faltar en las estanterías de quienes comiencen a interesarse por el mundo de la bolsa. Fialli nos invita a su Blog en Tu Plan A: Bolsa y Trading para conocer la lista de "los 10 mejores libros de trading".

Aplicaciones para dispositivos móviles

Además, la tecnología actual permite acceder a nuevas vías de apoyo a la información, como pueden ser las aplicaciones para dispositivos electrónicos. Algunas de estas apps ofrecen la posibilidad de simular la actividad de un trader profesional y de la bolsa, a través de un juego, de modo que es posible adquirir conocimientos y experiencia sin la necesidad de correr un riesgo económico real.

Llegar a ser trader no se consiguen de la noche a la mañana, pero lo logrará aquella persona que le ponga empeño y que apueste por seguir alguno de estos métodos de probada eficacia como el planteado por Fran Fialli.