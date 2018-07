Los 10 mejores destinos de Asia de este año, según Lonely Planet

Lonely Planet, el referente mundial en guías de viajes, revela los 10 mejores destinos asiáticos de este año en su ranking The Best in ASIA 2018. Cada año Lonely Planet consulta a su comunidad de expertos en viajes -editores, autores y personajes locales- con la intención de recopilar los destinos más interesantes para visitar. En esta ocasión Lonely Planet presenta su lista anual The Best in Asia.

En el 2018 Lonely Planet ha elegido Busan, en Corea del Sur, como el destino número uno del continente asiático. La segunda ciudad más grande de este país de Extremo Oriente hace tiempo que está considerada la mejor escapada de playa de Corea del Sur. Busan, instalada entre las montañas y el mar, representa la fusión de diferentes paisajes, cocinas y culturas y es perfecta como base de excursiones a templos budistas, manantiales termales o experiencias gastronómicas basadas en el pescado fresco. En 2018 además, Busán ha sido nombrada Capital de la Cultura de Asia Oriental y lo celebra con muchos eventos llenos de color, desde festivales de arte callejeros hasta espectáculos tradicionales de danza y un prestigioso festival internacional de cine.

En segunda posición se sitúa Uzbekistán, uno de los territorios por los que pasaba la famosa Ruta de la Seda, y que hoy se ha convertido en un nuevo destino turístico, con sus mezquitas de ensueño cubiertas de mosaico y su interesante mezcla de cultura islámica y soviética. A finales del 2017 Uzbekistán hizo grandes avances para abrirse al turismo anunciando un plan de exención de visados y visados electrónicos, nuevas rutas aéreas y prolongaciones de su flamante línea de trenes de alta velocidad, facilitando más que nunca el acceso a sus tesoros arquitectónicos y antiquísimas ciudades.

En tercer lugar queda la ciudad Ciudad de Ho Chi Minh la gran ciudad del sur de Vietnam, la antigua Saigón reconvertida en una ciudad de moda. Los viejos edificios de apartamentos están siendo colonizados por tiendas de ropa vintage y cafés alternativos, cerveceras innovadoras que impulsan uno de los mejores sectores de cerveza artesanal del sureste asiático, y una selección de locales eclécticos refuerzan el panorama musical local. Estas novedades se suman a las atracciones de toda la vida, como el Museo de la Guerra, al atractivo de su comida callejera y a sus excelentes conexiones aéreas.

LISTA COMPLETA

1.- BUSÁN, COREA DEL SUR

2.- UZBEKISTÁN

3.- CIUDAD HO CHI MINH, VIETNAM

4.- GHATS OCCIDENTALES, INDIA

5.- NAGASAKI, JAPÓN

6.- CHIANG MAI, TAILANDIA

7.- LUMBINI, NEPAL

8.- ARUGAM BAY, SRI LANKA

9.- SICHUAN, CHINA

10.- PARQUE NACIONAL DE KOMODO, INDONESIA