VIDEOJUEGOS | Análisis Le Tour de France 2018

Como cada año en julio en Francia se celebra la mayor carrera ciclista del mundo. El Tour de Francia. Más de 170 corredores durante 21 días recorren territorio galo (y a veces extranjero) es post de conquistar el maillot amarillo.

Y como cada año por estas fechas los chicos de Badland Games nos traen Le Tour de France 2018 desarrollado por el habitual estudio que hace los juegos oficiales de la ronda francesa, Cyanide Studio. Os sonara este estudio francés porque además del juego del Tour, también ha realizado el Styx o los Bloodbowl, y se encarga de múltiples juegos de gestión deportiva.

Pero ya entrando en materia del propio Le Tour de France 2018, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues la respuesta es muy fácil, básicamente un juego muy parecido al del año pasado con cambios menores y un nuevo modo de juego: El modo Líder Pro. En este modo crearemos un ciclista y desde 0 le llevaremos a los más alto del ciclismo mundial llegando a liderar la clasificación individual Pro Cycling. Para ello habrá que ir cumpliendo objetivos durante la carrera.

Tendremos que elegir equipo, como el juego solo tiene algunas licencias, habrá equipos como el Bonasto con un logo y maillot muy parecidos al antiguo equipo español, el Hcom, equipo alemán de gran tradición en el Tour o el Ance, otro equipo español que patrocinaba una asociación de invidentes.

Nuestro siguiente paso será el poner nombre y cara a nuestro ciclista, además de elegir su nacionalidad, altura, peso, edad y especialidad en carrera, es decir, si es escalador, contrarrelojista, sprinter, medio montañista o polivalente. Esta elección será muy importante ya que tendremos que correr según sus habilidades. Entre los objetivos para mejorar al ciclista están el atacar y escaparse durante 10km, acumular 25km de escapada en solitario, ascender un puerto de categoría 3 o 4 en primera posición o terminar una etapa en llano. A medida que vayamos cumpliendo objetivos irá mejorando la calidad del ciclista como por ejemplo el llano, el Sprint, la aceleración o la resistencia.

Al principio tendremos solo la Route Corse, el Sprint Challenge y el open Tour como carreras seleccionables, a medida que vayamos puntuando y mejorando se irán desbloqueando otras como la París-Niza, el Paris-Roubaix o el Dauphiné Liberé. Y finalmente el Tour de Francia.

Otro modo que ya estaba en la anterior edición es el Pro Team en el que somos el mánager de un equipo ciclista y tendremos que hacer de esta escuadra la mejor de todo el panorama. Tendremos un presupuesto y con él tendremos que fichar unos determinados ciclistas de forma equilibrada para tener calidad en todas las áreas. Seleccionaremos quienes estarán en forma en cada carrera durante la temporada de tal manera que podremos apostar por una sola carrera con todo el equipo o ir dejando que lleguen bien ciertos corredores a ciertas citas. Aquí manejaremos de 8 a 15 ciclistas.

Y finalmente el modo carrera en el que podremos correr un Tour o cualquiera de las otras carreras que deberemos ir desbloqueando ganando las que ya están abiertas y consiguiendo experiencia. Aquí podremos elegir equipo y según el que escojamos, tendremos unos objetivos, por ejemplo con Sky se nos exigirá ganar con Chris Froome el Tour de Francia mientras que con Cofidis tendremos que conseguir vencer en la clasificación de la combatibidad con Jesús Herrada.

Todos estos modos pueden jugarse en solitario o en modo cooperativo y con dificultad aficionado, profesional, campeón o la bloqueada leyenda que se consigue jugando.

Aparte de estos modos contamos con un modo desafío en el que tendremos que conseguir el mejor tiempo en 18 etapas ya sea solos o contra alguien online. También un modo entrenamiento para aprender los entresijos del juego, un editor para retocar algunos nombres que no vienen correctamente puestos por temas de licencias, que no son demasiados y es fácil el modo en que vienen escritos para que los modifiquemos. También viene un equipo con grandes ciclistas clásicos como Bahamontes, Induráin, Anquetil, Perico Delgado, Lucho Herrera y así hasta 77 corredores de todas las épocas.

A la hora de jugar podremos simular las etapas o correrlas directamente. Y tendremos la facultad de dirigir a 8 corredores a la vez. Es una tarea ardua por eso normalmente se les pone unas órdenes que seguirán durante la carrera y nos centraremos en un solo ciclista. Podremos recorrer distancias hasta el punto que digamos de manera rápida y en esos momentos la inteligencia artificial se hará cargo de las tácticas de equipo. Por ejemplo podremos hacer que el juego vaya rápido hasta que quede 1km para coronar un puerto y en ese momento coger a nuestro ciclista y atacar o también ordenar a nuestro equipo que pongan un ritmo rápido en cabeza o que cualquiera de nuestros corredores inicie una escapada. La multitud de tácticas es muy grande.

No hace falta estar dándole al botón pedalear en todo momento ya que con nuestro corredor tenemos la opción de seleccionar un ritmo fijo o de colocarnos a rebufo de otro ciclista e ir a su ritmo. Cuidado con esto porque los rivales se enfadarán si no damos relevos y no querrán colaborar, echando al traste las escapadas.

A pesar de que no hay demasiados cambios con respecto a la edición de 2017, Le Tour de France 2018 es un juego que, si te gusta la ronda gala y te gusta el ciclismo, es una buena elección para tu colección. Y más ahora que estamos en plena ronda gala.