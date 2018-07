Las propuestas de Pedro del Hierro para el próximo otoño/invierno

Pedro del Hierro volvió a desfilar ayer en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid tras su regreso a la pasarela nacional después de 16 años, con su nueva propuesta para el próximo otoño/invierno.

El diseñador ha mostrado numerosas piezas inspiradas en sus creaciones, donde la Red Carpet ha tenido una gran importancia tanto en los looks para ella como en los masculinos.

If you missed it, you can enjoy all the details of an unique show, here.#pedrodelhierro #PuroArte #MBFWMADRID pic.twitter.com/nR5FHX5hvP