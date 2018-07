Si no usas protector solar, mira esta foto, te lo pensarás dos veces

Bill McElligott tenía 69 años cuando se sacó esta foto.

Su lado derecho, lleno de arrugas, contrasta radicalmente con el izquierdo de su rostro, que parece el de un hombre mucho más joven.

McElligott era transportista y se pasó 28 años conduciendo por Canadá con su camión. Durante ese tiempo, el sol le dio siempre en el mismo lado de la cara.

El caso apareció en el 'Diario Médico de Nueva Inglaterra (The New England Journal of Medicine)', donde explicaban que la diferencia entre las dos mitades de su rostro era tan radical que sorprendió a los propios dermatólogos.

El paciente tuvo que someterse a un tratamiento para evitar la aparición de cáncer de piel. Según datos de la Asociación Canadiense de dermatólogos, de cada 5.800 casos anuales de melanoma, 970 terminan siendo mortales.