El surf nació en territorio estadounidense, concretamente en Hawái. Sus playas y la fuerza de sus olas invitaban ya a los habitantes del archipiélago del Pacífico a hacer tablas de madera Willi willi para montarse en ellas y domar los mares. Petroglifos de hace más de 2000 años dejan constancia de esta práctica por todo el Pacífico Sur. Hoy en día tanto las costas hawaianas como las del oeste de Estados Unidos e incluso las de la costa este siguen siendo lugares privilegiados para la práctica de este deporte.

Antes de subirnos en nuestra tabla y conquistar todos los mares en busca de las mejores playas para surfear en los Estados Unidos, asegúrate de tener todo el papeleo burocrático solucionado y revisa los requisitos para viajar a Estados Unidos sin visado. Evitaremos así imprevistos de última hora que nos impidan disfrutar de las mejores olas del país.

Hay que tener en cuenta que para viajar a Estados Unidos, siempre que el motivo del viaje sea turismo o negocios y la estancia no supere los 90 días, desde enero de 2009 es necesario solicitar y obtener una Autorización Electrónica de Viaje (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) online. Desde entonces no es necesario el visado, ya que España forma parte del grupo de países del Programa de Exención de Visado a Estados Unidos, permitiéndole así a toda su ciudadanía beneficiarse de este trámite.

Hawái, lugar de culto del surf

Cuando James Cook colonizó Hawái en 1778 el mundo moderno occidental tuvo por primera vez constancia de la existencia del surf. No obstante, existen dibujos gravados en piedra que demuestran que este deporte ya se practicaba hace al menos 2.000 años. Era popular tanto en hombres como en mujeres, aunque se cree que hubo una época en la que se reservaba únicamente a los alii, la realeza hawaiana, por eso se dice que el surf es un deporte de reyes.

Este estado de los Estados Unidos de América es aún hoy en día lugar de peregrinaje para todas las personas aficionadas al surf. Sus playas son perfectas tanto para surfistas principiantes como para aquellas y aquellos que buscan la mejor ola, la más grande y la de más potencia.

Practicar surf en Hawái será una experiencia inolvidable para cualquiera, sea cual sea su nivel. Lo más importante es seleccionar bien la playa que mejor se adapte a nuestro nivel y estar atentos al parte de surf.

Oahu y su North Shore, las olas para profesionales

Oahu es la isla más poblada de Hawái y donde se encuentra la capital del estado, Honolulú. La parte norte de la isla, la North Shore, es la más conocida entre los mejores surfistas del mundo por sus enormes olas. Destaca la Banzine Pipeline, una rompiente considerada como una de las mejores playas del mundo. Alberga una de las pruebas del World Surf League Samsung Galaxy world tour y, además de ser conocida por sus fondos de coral, también lo es por el alto índice de mortalidad.

En la North Shore hay cientos de escuelas de surf que aprovechan cuevas lugares protegidos para dar clase a principiantes. Otra buena opción para iniciarse en el surf es Waikiki, centro neurálgico de la cultura surf y con una playa donde rara vez las olas alcanzan gran altura.

Al ritmo de los Beach Boys en la olas californianas

Otro de los lugares emblemáticos para situarse en la cresta de la ola es la costa oeste de los Estados Unidos, sobre todo el Estado de California. En casi todas las playas californianas es posible practicar surf, la fuerza del Pacífico golpea con vigor toda la costa, creando lugares de ensueño para cualquier amante del surf.

Condado de Orange, la zona más popular para surfear

La Costa Central de California es la mejor zona del estado para subirse a la tabla y el Condado de Orange es lugar de culto entre los amantes del surf. Rincón Beach, en Santa Bárbara, fue el lugar donde grandes maestros consiguieron domar a las olas. Existen un montón de escuelas en esta zona y un gran número de profesionales acuden para empaparse de las grandes leyendas del surf. La gran popularidad de esta playa y de esta zona implica la masificación de las olas.

Trestle, la playa para practicar del Sur de California

La temperatura del agua en el sur de California es mucho más agradable durante todo el año, lo que convierte a esta parte del Estado en un lugar algo más atractivo. Además, hay una gran variedad de playas adecuadas tanto para principiantes como para profesionales.

Una de las playas que muchas personas escogen para practicar es Trestle. Está situada en la zona de San Clemente y se caracteriza por su oleaje fácil de surfear. Esta ventaja hace que algunas veces esta playa esté bastante masificada. No obstante, merece la pena acudir para mejorar y entrenar antes de lanzarse a olas más grandes.