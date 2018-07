Geronimo Stilton es un fenómeno editorial sin precedentes: desde el 2003 ha publicado más de 300 títulos dirigidos a niños entre 7 y 12 años y ha vendido más de 16.000.000 ejemplares de la mano de los sellos Destino Infantil (castellano) y Estrella Polar (catalán). ¡Y 140 millones de ejemplares en todo el mundo! Actualmente sus libros se publican en 40 idiomas, incluyendo catalán, gallego y euskera.



Sus aventuras no solo atraen a los pequeños, sino a sus padres porque sus historias fomentan la lectura y transmiten valores tan necesarios como la amistad, el esfuerzo, el trabajo en equipo o el respeto. Stilton no es un héroe, sino todo lo contrario; es un antihéroe porqué es tímido, le da miedo hablar en público, teme ir en avión, no es valiente ni tampoco decidido. Es un personaje «normal y corriente» y eso lo hace más cercano a los pequeños.

Geronimo Stilton dirige El Eco del Roedor, el periódico con más difusión de Ratonia y ganador del premio Ratitzer. Además, en su tiempo libre le gusta coleccionar cortezas de queso y escuchar música clásica... pero lo que más le gusta es escribir libros en los que cuenta sus superratónicas aventuras: ha viajado al espacio, al pasado, a la India, a la Selva Negra, a Grecia, a España... Ha narrado los grandes clásicos de la literatura, ha escrito su propio libro de recetas con sus platos favoritos y ¡hasta un libro con 1.000 chistes para partirse de risa!



Al afamado periodista le encanta organizar encuentros con sus lectores, contarles personalmente todas sus aventuras y que ellos mismos puedan ayudarle a resolver todos los misterios pendientes. También, como toda estrella, Stilton tiene un club de fans, clubgeronimostilton.es, un lugar de referencia para todos sus lectores que contiene todas sus novedades editoriales, información sobre próximos eventos, así como concursos y misiones superratónicas. Además, para celebrar estos 15 años publicando sus aventuras, organizará fiestas de la amistad en distintos puntos de España.



¡Geronimo Stilton es el ratón más famoso de la literatura y la lectura preferida de miles de niños en todo el mundo!