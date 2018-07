VIDEOJUEGOS | Análisis Anima: Gate of Memories - The Nameless Chronicles

Para mi el verano es esa época del año en la que por vacaciones dedico mi tiempo a buenos libros con buenas historias, buenas películas y series de televisión y por supuesto buenos videojuegos, con grandes guiones donde sumergirme por horas y Anima: Arcane Edition es de esos juegos que rememoran las épocas pasadas de juegos de rol de tablero y de dados.

Anima Project, estudio español sito en Valencia nos trajo hace un tiempo Anima: Gate of Memories. Y poco tiempo después pensó en hacer The Nameless Chronicles como una expansión pero han pensado en que con la experiencia que tienen pueden ofrecer algo más de contenido y publicar un una campaña expandida, un nuevo punto de vista de la historia del Anima original.

En Anima Gate of Memories jugábamos con dos personajes, La Portadora y Ergo en su misión por salvar al mundo. En medio de esta misión con esta pareja se nos presentaba un personaje misterioso llamado El Sin Nombre. Pues The Nameless Chronicles, como bien indica su nombre en inglés es la historia paralela a lo sucedido en Gate of Memories que nos hará conocer más en profundidad a este Sin Nombre.

Se puede jugar perfectamente The Nameless Chronicles directamente y nos vamos a enterar bien de la historia pero si querermos hacernos con todos los detalles y tener una completa visión de los hechos lo mejor es que juguemos primero a la historia original y luego a la campaña expandida y es posible gracias a que los chicos de Anima Project y Badland Games sacan en la edición Arcane los dos juegos.

Anima es un juego RPG con Hack and Slash, una aventura de peleas en los que habrá momentos que no tendremos respiro. El control del Sin Nombre en esta aventura expandida es mucho más fluido que la del Gate of Memories y es que los desarrolladores se han aplicado para pulir fallos del original e introducir algunas novedades. Seguimos contando con un ataque rápido, un ataque fuerte, ataque rápido, salto y esquivar, como en el juego original pero se ha introducido el uso de Thanatos para nuevos movimientos y más daño.

El Sin Nombre tiene un árbol de habilidades propio y sus propios artefactos y armas con lo que supone una novedad. Algo que se agradece a pesar de la pérdida de un personaje jugable, ya que en esta campaña solo controlaremos al protagonista, no tendremos la posibilidad de cambiar entre personajes como ocurría en Gate of Memories.

Los escenarios son similares a los de la aventura original con algunos cambios estéticos y algunos de los jefes finales son los mismos que los de Gate of Memories pero con el nuevo personaje y sus ataques es un toque diferente que no se hace repetitivo. La duración de esta campaña es de unas 6 a 8 horas dependiendo de lo que nos dediquemos a recorrer los escenarios. Es una duración considerable que no llega a las 15 horas mínimo que daba Gate of Memories y que por eso este Nameless Chronicles no ha salido como un juego aparte. Se puede decir que es un contenido de larga duración.

Hemos elegido analizar la versión de Switch y hemos podido comprobar que no hay pérdida de calidad con respecto a Xbox One y PS4, la híbrida de Nintendo cumple perfectamente con lo que exige el juego teniendo unos 60fps contínuos tanto en el Dock como en modo portátil. Aunque técnicamente no es un juego con unos gráficos de última generación, cumplen su propósito y no se puede pedir más. Se ve correcto, fluido y sin tirones.

Aunque está realizado por españoles y viene doblado a nuestro idioma, el juego está doblado al inglésy tiene una banda sonora excelente, digna de película. Te sumerge en la historia con un corte épico notable.

En conclusión Anima es un producto español de gran calidad y un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Si queréis un buen juego con gran profundidad y que te engancha tanto por su historia como por su modo de combate, Anima Gate of Memories - The Nameless Chronicles es tu juego para el verano.