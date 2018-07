Uniqlo ficha una megaestrella para ser su nuevo representante

La cadena de moda japonesa Uniqlo ha anunciado este lunes su acuerdo con el tenista suizo Roger Federer por el que se convierte en su nuevo Global Brand Ambassador.

UNIQLO is honoured to welcome Roger Federer as our new Global Brand Ambassador!#UniqloRF #Uniqlo #LifeWear #RogerFederer #Wimbledon pic.twitter.com/Xn4R4H4GVV