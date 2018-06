5 apps que te ayudarán en carretera durante tu viaje de verano

Con la consolidación del smartphone, las aplicaciones móviles se han convertido en un apoyo básico en los viajes en carretera. Realizar un análisis del modo de conducción, pagar la gasolina sin bajar del coche, compartir los viajes en carretera para ahorrar gastos o poder alquilar coches entre particulares son sólo algunas de las opciones que ofrecen las aplicaciones móviles.

Conoce la situación de la carretera en tiempo real

Waze se ha convertido en una app de referencia para muchos conductores. La activa comunidad de usuarios notifica en la aplicación en tiempo real la situación del tráfico, obras, accidentes o atascos. Y en caso de incidentes o tráfico en la ruta, la aplicación se encarga de proponer al conductor una ruta alternativa para optimizar el tiempo.

Muévete en coche por toda España... sin tener coche

Amovens es la única plataforma que integra todos los conceptos de movilidad: compartir coche, alquiler entre particulares y renting. La compañía española permite compartir coche entre personas que tienen un mismo destino. Incluye para los viajes compartidos un seguro sin coste adicional para el conductor y los pasajeros que cubre la asistencia en carretera, objetos perdidos, la garantía del traslado hacia el origen o destino y un servicio "Concierge" para ayudar a encontrar la mejor alternativa si se cancela el viaje.

La compañía de movilidad también tiene un servicio de alquiler de coches entre particulares para rentabilizar las horas que los vehículos no son utilizados. En este caso, los mayores de 21 años tienen la posibilidad de alquilar indicando DNI y permiso de conducir. Y, para aquellos que necesiten el coche durante un periodo más largo, Amovens ofrece la posibilidad de estrenar coche gracias a su servicio de renting.

Mejora tu conducción día a día

Drivesmart tiene la misión de mejorar las habilidades del conductor. Esta plataforma móvil monitoriza diferentes elementos como son velocidad, frenado, aceleración, toma de curvas o la reacción ante los elementos del tráfico. Con la combinación de estos parámetros, se ofrece una puntuación de la conducción con el objetivo de aportar consejos útiles de cara a mejorar la conducción y corregir las destrezas al volante.

Paga la gasolina sin bajarte

GasPay es una aplicación que permite al conductor pagar la gasolina repostada desde el móvil, sin necesidad de bajar del coche. La plataforma se vincula a la cuenta bancaria del usuario a su smartphone, pudiendo así abonar el precio del combustible a golpe de clic. Además, ofrece otras ventajas como descuentos en futuros reportajes y facturas en PDF de cada pago realizado en la gasolinera.

Muestra tu ubicación actualizada sin tocar el teléfono

On my way permite compartir la ubicación exacta en tiempo real mientras se viaja. Además, lo hace automáticamente, sin necesidad de utilizar el móvil para actualizar la posición en la que el coche se encuentra. El conductor debe enviar el enlace que la plataforma crea a la persona que quiere tener al corriente de su posición durante el trayecto.

Las aplicaciones enfocadas en la conducción y los viajes en carretera permiten ahorrar gastos y tener un mayor control de los elementos del vehículo durante cualquier trayecto, mejorando la conducción y el viaje a los pasajeros.