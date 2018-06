Camino de Santiago, la actividad ideal para realizar en las vacaciones veraniegas

Son muchos los españoles que tratan de aprovechar las vacaciones de verano llevando a cabo actividades que no solo resulten gratificantes de principio a fin, sino que adicionalmente no conlleven un desorbitado desembolso, lo cual es comprensible teniendo en cuenta que la crisis económica todavía no ha sido dejada atrás al cien por cien.

El Camino de Santiago cumple con las características mencionadas, motivo que lleva a innumerables parejas, familias y grupos de amigos a optar por esta actividad. Si tú también tienes intención de viajar para efectuar dicha peregrinación la mejor opción consiste en hacerlo con una agencia especializada.

Santiago Ways, la agencia con la que completar el Camino de Santiago de manera inmejorable

Son muchos los métodos y recorridos existentes para alcanzar la tumba perteneciente a Santiago de Zebedeo, un apóstol nacido en Galilea. Es por ello que ante tal variedad de opciones conviene confiar en la dilatada experiencia de un grupo de profesionales. Santiago Ways es reconocida como la Agencia del Camino de Santiago con mejor valoración de clientes, lo cual no es de extrañar teniendo en cuenta el alto nivel de satisfacción de todos ellos.

Debido a la gran cantidad de años que llevan dichos expertos tratando con el Camino de Santiago sus conocimientos son extensísimos, trasladándoselos a todos aquellos interesados en completarlo. La agencia dispone de la correspondiente licencia oficial y opera sin intermediarios, aconsejando a los grupos organizados para que su trayecto hasta Santiago de Compostela sea inolvidable.

Esta startup de éxito se ha acabado estableciendo como la empresa número 1 en lo que hace referencia a los viajes al Camino de Santiago. Y no es para menos, valorando la gran cantidad de posibilidades que les son ofrecidas a los usuarios, las cuales están acompañadas por recomendaciones de suma importancia.

Y es que los peregrinos que van a hacer una ruta de este calibre por primera vez no son conocedores de aspectos tan relevantes como el equipamiento que conviene llevar consigo mismos y el entrenamiento previo que debe ser realizado para afrontar el trayecto de manera óptima.

Vacaciones en familia disfrutando de una experiencia única

Cada vez más familias optan por hacer actividades grupales con tal de que el vínculo existente entre padres e hijos se fortalezca. Para tal fin no hay nada mejor que hacer el Camino de Santiago, puesto que las vivencias atesoradas a lo largo de todos los días de duración dan pie a que los lazos familiares sean estrechados.

Santiago Ways recomienda a las familias que se inician realizar el Camino de Sarria a Santiago, ya que los 100 kilómetros son fácilmente abarcables sin tener que lidiar con una gran distancia. Además, la cifra es la necesaria para posteriormente obtener el conocido como certificado de Compostela, acreditando así el esfuerzo llevado a cabo para completar un trayecto que no deja indiferente a ninguna familia.

Multitud de peregrinos se dan cita en las localizaciones que comprende el Camino de Santiago desde tierras sarrianas, por lo que los más pequeños de la casa acaban socializando con otras personas con todo lo positivo que ello conlleva para el desarrollo de su personalidad. Al mismo tiempo los padres hacen amigos con sus mismas aficiones, todo ello conforme van disfrutando de parajes maravillosos, desde bosques con una frondosa vegetación hasta aldeas repletas de encantos.

Otra buena opción es realizar el Camino Portugués por la Costa, alternativa que cada vez es tenida más en cuenta sobre todo por los españoles que quieren aprovechar la experiencia para visitar otro país, en este caso Portugal. Y es que la ruta se inicia en Oporto, abarcando innumerables zonas que son sinónimas de naturaleza en estado puro.

Es precisamente este aspecto el que le lleva a ser ideal para las familias, aunque debido al incremento de popularidad que está experimentando este trayecto actualmente es realizado por todo tipo de personas y grupos, desde parejas hasta individuos que desean llegar a Santiago acompañados por sus fieles amigos: los perros que también se lo pasan en grande.

Entre todas las rutas existentes los españoles suelen empezar el Camino de Santiago desde la localidad de Roncesvalles debido a varios aspectos. El primero de ellos guarda relación con la época veraniega, puesto que en caso de cuadrar correctamente el calendario es posible visitar Pamplona en plenos sanfermines. Continuando con el recorrido majestuosas montañas y diversos monumentos no tardan en hacer acto de presencia deleitando a todos los peregrinos que se decantan por esta opción.

Sea cual sea el tipo de trayecto elegido teniendo en cuenta tanto los gustos de la familia como las limitaciones físicas de todos sus miembros acertarás de lleno si depositas tu confianza en Santiago Ways, poniendo a tu disposición un teléfono de emergencias cuyos profesionales te atienden día y noche para decirle adiós a cualquier adversidad que pueda surgir realizando el Camino de Santiago.