Un pelo perfecto para estas vacaciones

Ya está aquí el veranito y como siempre llega la época en la que hay que súper hidratarse, y no nos referimos solo a beber mucha agua para evitar lipotimias, sino a hidratar determinadas partes de tu cuerpo que se ven muy castigadas por el ritmo que se lleva durante el verano. Y para hacerlo y encontrar los productos perfectos para el cuidado de tu cabello puedes curiosear en Locos por tu look donde seguro que darás con todo lo que necesitas para volver de las vacaciones con tu pelo tan sano como lo tenías.

Lo más conveniente antes de que empieces a irte de vacaciones en verano es que te des un paseo por tu peluquería de confianza y pidas que pongan tu melena a punto para así estar lista antes de ir a la playa, a la piscina o antes de que lo sometas a altísimas temperaturas. Una vez hecho esto no olvides comprar productos de peluquería y meterlos en tu maleta, ya que si no quieres tener esa incómoda sensación de tocar tu cabello y notarlo áspero como el mismísimo estropajo, estos productos se van a convertir en tu mejor aliado durante tus días de descanso.

Seguro que te ha pasado salir del mar y, aunque apenas te hayas mojado el pelo se te ha quedado súper enredado, tanto, que en ocasiones ni el propio cepillo consigue desenmarañar los dichosos pelos, por todo esto te indicamos algunos de los productos que no puedes dejar de adquirir como, por ejemplo:

-El sérum, que no es más ni menos que un suero que se caracteriza por tener el doble de beneficios que una crema suavizante, por lo que sus resultados son visiblemente más positivos. No es un producto que debas utilizar a diario, con que lo emplees una vez por semana es suficiente. Por cierto, va a ser una de esas cosas que vas a amortizar muchísimo, ya que solo has de aplicarte una o dos gotas en las puntas, que es la zona que se suele dañar con más facilidad, ¡Así que tendrás sérum durante una buena temporada!

-Un buen champú reestructurante, muchos de ellos con ácido hialurónico que aporta una hidratación extra a tu cabello. A diferencia del sérum puedes emplearlo tantas veces como consideres que tienes que lavarte el pelo.

-Una mascarilla hidratante en condiciones, has de evitar utilizarla en la raíz de tu pelo y con usarla dos veces por semana será suficiente.

Si empleas estos productos superarás las adversidades del verano manteniendo tu cabello sano y sin dañarlo por culpa del cloro de la piscina, por ejemplo. Es probable que incluso aunque lleves a la práctica estos consejos a la vuelta de las vacaciones decidas ir a la peluquería, pero seguro que vas con tu cabello muchísimo más sano que otros veranos gracias a todo lo que has utilizado. Y es que tener un pelo bonito es importante, a nadie le gusta llevar las puntas abiertas, no tener brillo, que no este suave... ¿Te animas a probar estos productos durante el verano?