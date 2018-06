Grandes CEOs, grandes superestrellas: Descubre los trucos que los llevaron al éxito

Steve Jobs, Jack Ma y Mark Zuckerberg se presentan hoy en día como 3 de los directivos que mayor influencia positiva y fama han despertado entre las audiencias. El primero de ellos falleció pero consiguió despertar pasión por sus productos entre millones de consumidores, mientras que los dos siguientes continúan liderando sus empresas haciendo palidecer de envidia a sus admiradores.Y es que, nuestros tres seleccionados poseen igual respeto entre una población que los ha hecho ser etiquetados no sólo como grandes CEOs sino también como grandes superestrellas. ¿Quieres saber cómo consiguieron su éxito? Sigue leyendo:

Jack Ma y la persistencia

Jack Ma ha sido categorizado por la revista Forbes como uno de los 10 CEOs más poderosos de 2018. Sin embargo, debido a sus orígenes extremadamente humildes, te parecería imposible concebir que a día de hoy es el hombre más rico de China.

¿Qué marcó su éxito? Si tuviéramos que destacar una característica en la personalidad de Jack, diríamos que esa es sin duda la persistencia. Y es que el director de Alibaba nunca se dio por vencido pese a sus múltiples fracasos. De hecho, hubo un momento en el que tras su compañía estar en bancarrota, Jack Ma consideró Alibaba su "error número 1001". Ello porque múltiples derrotas marcaron su trayectoria, algunas de ellas las siguientes: fue rechazado en 30 empleos (entre ellos en KFC), también fue rechazado por la Universidad de Harvard 10 veces y siempre se le dieron fatal las matemáticas. Pero a pesar de las dificultades, nunca se rindió. Hoy en día lo encontramos entre los billonarios del mundo, tal y como indica esta inforgrafía de Betway Casino en donde se destacan a los millonarios que pasaron a ser billonarios en un corto periodo de tiempo. En concreto Jack Ma tardó tan sólo 10 años en pasar del millón (a sus 35 años) a los mil millones (a los 45 años). Y es que tal cual él mismo asegura: "Si a los 35 años eres pobre, lo mereces"

Steve Jobs y la innovación

Ha pasado a la historia como la imagen inspiradora para cualquier emprendedor, como el padre de la llamada 'revolución de la movilidad' y como carácter único entre los ejecutivos más exitosos del planeta. Steve tenía claro que lo que quería dejar un impacto positivo en la sociedad. Tal y como el que consiguió a los 21 años cuando ya había fundado Apple: "¿Quieres vender agua azucarada por el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo?"

Con esta frase Steve convenció a John Sculley en 1983 para que dejara la compañía Pepsi-Cola y se uniera a él con Apple. Y es que, pese a que el visionario nunca terminó sus estudios universitarios, continuó asistiendo a aquellas clases que le interesaban para aprender sobre aquello que le apasionaba. Fue gracias a esta elección que descubrió en una de sus clases la caligrafía, que hoy día supone una marca distintiva para Apple. Otro de los detalles que el emprendedor remarcó de su vida fue un viaje a la India en el que participó en un retiro espiritual convirtiéndose entonces al budismo.

Pero ¿qué fue aquello que caracterizó su éxito? Uno de los detalles que marcó la diferencia es que Steve Jobs no sólo creó productos tecnológicos sino marcas icónicas que se convirtieron en artículos fashion donde todos querían hacerse con la nueva tendencia. Y es que, como decía uno de sus fans: Tres manzanas han cambiado el mundo. La primera fue la que sedujo a Eva, la segunda la que le cayó a Newton y la tercera fue la que representó la marca de Steve Jobs. Sin embargo, un factor que también lo condujo al éxito fue su carisma. Steve fue considerado un One Show Man pues sus apariciones en públicos generaban tanta admiración como público además de cientos de reseñas, análisis y tal cantidad de visualizaciones como las que posee el siguiente video.

Mark Zuckerberg y el Life Hacking

No podemos terminar este artículo sin nombrar al emprendedor que nos trajo la red social más usada de todos los tiempos, Mark Zuckerberg. El fundador de Facebook también tiene algunos secretos que lo han llevado al éxito empresarial, entre ellos algunos tan extravagantes como el llevar siempre la misma ropa. Y es que, si quieres dedicar tu energía a grandes proyectos, no deberías malgastarla en tomar decisiones irrelevantes. Tal y como explicó él mismo: "Siento que no estoy haciendo mi trabajo si gasto energía en cosas tontas y frívolas sobre mi vida"

Este método se llama Life Hacking y es utilizado por muchos emprendedores que quieren aumentar su productividad. Algunos de los famosos que lo han aplicado son Albert Einstein, Dean Kamen (inventor de Segway), Tim Cook, Bill Gates, Carolina Herrera e incluso Steve Jobs. Y es que, el término en cuestión 'life hacking' viene a decirnos que con pequeños trucos podemos vivir una vida con mayor eficiencia.

Este estilo de vida sencillo, no sólo lo aplica a la vestimenta sino a cualquier aspecto de su vida. Desde su coche (un Acura negro relativamente barato) hasta sus relaciones personales en las que el emprendedor no escatima en pasar tiempo con su mujer Priscilla y sus hijos. De hecho, es uno de los CEOs que no teme a mostrarse en público en tareas cotidianas como cocinar un pastel con su mujer. Y es que, él lo tiene claro: es necesario ahorrar tiempo en tareas superficiales para dedicarlo a lo realmente importante.