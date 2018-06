Tras una primavera inusualmente larga, con temperaturas más bajas de las habituales para esas fechas, la estación estival ha venido para quedarse y el bochorno vuelve a formar parte de nuestras vidas. Para huir de él, la playa o la piscina son las mejores opciones. Pero, ¿cómo podemos escapar del calor en casa? El aire acondicionado es una de las primeras opciones para refrescar la vivienda, aunque su coste energético y medioambiental es muy elevado.

Los sistemas de climatización más eficientes (o que menos gastan)

Los ventiladores en todas sus variedades (de techo, de pie, de suelo, de torre, de sobremesa) y los sistemas evaporativos son dos clásicos que no pasan de moda, y si no disponemos de aire acondicionado, ayudan a refrescar el ambiente. Los primeros, los ventiladores, producen una sensación de descenso de la temperatura de entre 3 y 5ºC, y su consumo de electricidad es muy bajo. En cuanto a los sistemas evaporativos, también refrescan el ambiente unos pocos grados con poco consumo energético.

La temperatura ideal para no gastar demasiado con el aire acondicionado

Aunque el aire acondicionado es la mejor opción para dejar atrás todo el calor del exterior, tiene un coste en la factura muy elevado. Para evitar sustos, lo primero y más importante es no ajustar la temperatura más baja de lo normal. El IDEA, Instituto para la Diversificación y el Ahorro, recomienda fijar el aire acondicionado en no menos de 26 grados, y apunta que cada grado que se disminuye la temperatura del aire acondicionado, se incrementa en un 8% el consumo de energía.

Así, para no descargar todo el esfuerzo en nuestro aparato de aire acondicionado y la factura de la luz, los expertos de ManoMano.es recomiendan seguir algunas pautas que pueden ayudar a bajar la temperatura en el interior de la vivienda unos cuantos grados.

Mejora el aislamiento de tu vivienda. Es una parte fundamental, y no solo para el confort del hogar, sino que también influye en la factura energética. Tomar esta medida es igual de útil en verano que en invierno, ya que un buen aislamiento dejará pasar mucho menos frío cuando bajen las temperaturas

Toldos. Si instalas toldos en las ventanas en las que entra directamente el sol, puedes bajar la temperatura en el interior hasta 10º y conseguir hasta un 60% de ahorro. Las cortinas también pueden ayudarnos en ello. Y si durante el día mantienes toldos y persianas cerradas, pero dejando que corra el aire, por la noche la temperatura en el interior no será tan alta, lo que te facilitará un mejor sueño.



Terrazas y balcones. Si acondicionamos nuestras terrazas y balcones con buenos materiales y las plantas adecuadas, podemos reducir el consumo energético de nuestro hogar, ya que bajará la temperatura en el interior de la casa. Las plantas también contribuyen a reducir en varios grados la sensación térmica, ya que absorben el calor. Y si para el suelo optamos por un material como la piedra, la temperatura puede bajar unos 3 grados. En definitiva, si la terraza está bien acondicionada, hay estudios que indican que el consumo en aire acondicionado se puede reducir hasta un 40%.



Instala bombillas de bajo consumo. No solo consumen menos energía, tampoco desprenden calor mientras están encendidas, algo que ayudará a evitar que suba la temperatura en el interior.



Jugar con las percepciones. Los colores y los tejidos absorben el calor, así que si juegas con ellos podrás reducir la sensación de bochorno. Los colores claros absorben menos la temperatura y generan sensación de ligereza y frescor. Por este motivo, utilizar estos tonos en colchas, sábanas y cortinas ayuda a crear un ambiente más agradable.



No uses la secadora de ropa. Este es probablemente uno de los electrodomésticos que más consumen. Y no solo eso, sino que además expulsa aire caliente, lo que aumenta la temperatura de tu hogar. En ManoMano.es lo tienen claro: aprovecha el solecito del verano y tiende la ropa fuera, que se seca enseguida.