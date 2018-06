VIDEOJUEGOS | Nintendo cambia su cúpula en Europa

Nintendo of Europe GmbH ha anunciado hoy la nueva estructura de su cúpula directiva que se implementará tras la partida del que ha sido su presidente los últimos 18 años, Satoru Shibata, que regresa a la sede de la compañía en Kioto (Japón).

Satoru Shibata se incorporó a Nintendo of Europe como presidente en el año 2000, tras haber ocupado varios puestos en Nintendo Co., Ltd. en Japón, compañía a la que se unió en 1985, así como en Nintendo UK (1993) y en Nintendo Australia Pty. Ltd. (1996). Shibata regresa a Kioto para ocupar una nueva posición en Nintendo Co., Ltd. Como Director General de la división de Marketing y de la división de Licencias, además de unirse al consejo de administración a partir de hoy, 28 de junio de 2018.

A partir del 1 de julio, Koji Miyake, Director General de Recursos Humanos de Nintendo Co. Ltd., dejará su puesto en Japón para incorporarse a Nintendo of Europe como Chief Executive Officer/Chairman dentro de la cúpula directiva de la compañía en Europa. El testigo de presidente de Nintendo of Europe lo recogerá Stephan Bole, cuyo cargo pasa a ser el de Chief Operating Officer/Presidente. Bole estará apoyado por Luciano Pereña como Chief Financial Officer y por Laurent Fischer como Chief Marketing Officer.

Stephan Bole aporta una amplia experiencia a su nuevo puesto, habiendo ocupado el cargo de Director General de Nintendo Francia de 2001 a 2015, así como a través de su trabajo como Senior Managing Director Corporate Strategy (2009-2015) y Senior Managing Director European Subsidiaries & Affiliates (2015-2018) en Nintendo of Europe.

La nueva estructura directiva de Nintendo of Europe sigue la estela de los cambios en la cúpula directiva de la sede de la compañía en Japón, donde Tatsumi Kimishima se retiró recientemente de su cargo como Representative Director y Presidente de Nintendo Co., Ltd., cargo que ocupará Shuntaro Furukawa con efecto desde hoy.