VIDEOJUEGOS | Análisis Lego Los Increíbles

Tras 14 años sin noticias de la familia más aventurera de Disney, vuelven a la cartelera los miembros de la familia Parr. Y como todas las buenas noticias no vienen solas, esta trae un pan bajo el brazo. Los Increíbles 2 llega acompañado de Lego Los Increíbles

Lego Los Increíbles es la primera producción conjunta de La saga Lego asociada con Disney-Pixar y sale publicada por Warner Bros, de lo poquito que queda por comprar por el gigante monopolístico cuya mascota es un ratón, pero que gracias a estas uniones, podemos jugar a este tipo de cositas de Disney.

Lego Los Increíbles 2 nos trae las dos películas de la saga magníficamente recreadas por Traveller's Tales a lo largo de 12 niveles. Los 6 primeros están basados en la segunda película de la saga y los 6 siguientes en el primer largometraje

Realmente este Lego Los Increíbles 2 no innova demasiado en comparación con otros juegos de la franquicia, pero si supone un golpe de aire fresco ante la saturación de los juegos de Lego de Superhéroes como los Lego Marvel, Lego Batman o el próximo que llegará que estará basado en los villanos de DC. A lo largo de los 12 niveles que nos proponen tendremos que ir cumpliendo los objetivos con los héroes de la película: Elastic-Girl, Mr. Increíble, Violeta, Dash y algunos héroes invitados que también aparecen en las películas pero que preferimos guardarnos para no desvelaros nada de la trama y posibles sorpresas.

Los niveles son bastante largos aunque no tienen gran dificultad a la hora de completarse, ni tampoco los puzzles que nos mostrarán qué personaje es el que debe hacerlo o nos darán pistas sobre la conjunción de poderes que hay que usar para resolverlos. Eso si, en todo el juego contamos con la nada despreciable cantidad de más de 130 personajes seleccionables. Y estos son solo los predeterminados y que tendremos que ir desbloqueando al comprar sobres de minifiguras, ya que si nos pasamos por el taller de Edna Moda podremos personalizar a nuestro propio héroe de esta serie de películas desde la cabeza, el peinado, el vestuario hasta el tipo de poder que tendrá.

Pero el juego no se queda tan solo en las 12 misiones de las películas. Tendremos un modo de ciudad abierta en el que ir aplacando una ola de crímenes con la ayuda de nuestros super héroes. Un Sandbox al más puro estilo Lego que ya hemos visto en otras entregas de la franquicia pero que nos gusta mucho ya que es un placer el poder, no solo hacer las misiones secundarias, sino ya el pasear o conducir por una gran ciudad de Lego llena de vida y movimiento.

Los gráficos del juego cumplen con su labor aunque este juego no destaca por su calidad técnica, pero se deja ver con fluidez aún teniendo muchos elementos en la pantalla. Por su parte el sonido no decepciona y la banda sonora nos hace sumergirnos dentro del juego como si estuviéramos en las películas.

Lego Los Increíbles aprovecha el lanzamiento de Los Increíbles dos para publicarse y es una visión de la película hecha con humor, doblada a nuestro idioma y con gags que te harán tener más de un ataque de risa. Tras bastantes años repitiendo fórmula, Traveller's Tale vuelve a hacer lo mismo con esta entrega, no hay elementos novedosos más allá de los personajes de Los Increíbles hechos bloques de Lego, pero hay que reconocer que sin crear nada nuevo, cada entrega nos entretiene tanto como la anterior, es válida para toda la familia.

Lego Los Increíbles es un videojuego de acción sano, con humor y que si eres fan de Los Increíbles, no te debes perder, y si no conoces a esta peculiar familia, puedes darle una oportunidad para jugar con ellos y conocerlos mejor. A pesar de no ser la saga bandera de Pixar, siempre va a dejarte un buen sabor de boca. Tras jugar Lego Los Increíbles, vas a querer ir al cine y al contrario. Vas a querer tener más aventuras vividas por tí mismo en el videojuego tras ver la película en el cine.