Ranking de las mejores ciudades de España para visitar a pie con un tour gratuito

Granada: 20,94%

91 km peatonales

Granada no solo es bonita, no solo es bruja, sino que también es la ciudad española con la zona peatonal más amplia del país. Y qué gusto pasear por las calles de Granada, contagiarse de su esencia y descubrir todos sus secretos de la manera más cómoda para desplazarse por su particular estructura urbana.

Qué visitar: El centro de Granada está restringido al tráfico rodado, así que nada mejor que esta zona para disfrutar tranquilamente de la ciudad favorita de los Reyes Católicos. Encontrarás impresionantes edificios como la Catedral, la Capilla Real o el monasterio de San Jerónimo. Además, aquí es dónde se cuece la vidilla granadina, con tiendas y bares de tapeo.

Free walking tour: Con Walking Tour Granada podrás conocer todos los datos necesarios para hacer de tu visita toda una experiencia, tocando puntos imprescindibles del casco histórico así como otros temas que configuran el alma de esta joyita apta para pies inquietos.

Vitoria Gasteiz: 19,11%

70 km peatonales

El tejido urbano de Vitoria - Gasteiz favorece la movilidad y la accesibilidad a pie, de hecho, en 2013 fue ganadora del Premio Ciudad que Camina. Aunque es en el centro donde se encuentra su zona peatonal más amplia, con calles dedicadas al comercio donde conviven marcas principales y tiendas locales de gran tradición.

Qué visitar: El casco viejo de Vitoria es el mejor conservado del País Vasco, sin duda merece la pena un paseo contemplando los edificios del siglo XV, los palacios renacentistas de Bendaña y Escoriaza-Esquivel y parando a saborear un buen vino alavés... ¡nada que envidiar a otras urbes!

Free walking tour: La oficina de Turismo de Vitoria organiza diversos recorridos guiados para conocer la ciudad, no son gratuitos pero solo cuestan 5€ para mayores de 12 años. Te harás un experto en el casco medieval gracias a las historias que aprenderás durante la visita.

Valencia: 18,77%

136 km peatonales

El año pasado, Valencia apostó por la reducción de la contaminación y entre las medidas para conseguirlo se hicieron peatonales más zonas del centro histórico y ¡se nota! Así la ciudad aparece en 3ª posición en el ranking.

Qué visitar: Barrios como el Carmen, uno de los barrios medievales más grandes de Europa, con su vidilla nocturna y atractivos turísticos, es ahora mucho más cómodo para pasear y respirar la verdadera esencia de la ciudad. En esta zona aparecen joyitas como la Lonja de la Seda o el Mercado Central, plagado de vivos colores, además del edificio de la Generalitat Valenciana y la Catedral en las cercanías de la Plaza de la Virgen.

Free walking tour: Si no quieres hacerte un lío con el mapa y dejarte llevar para conocer todos los entresijos del centro de Valencia y pasando por todos los puntos emblemáticos que luce la zona peatonal, nada mejor que unirse a un tour guiado como este:

Bilbao: 18,04%

44 km peatonales

La Gran Bilbao es también grande en cuanto a área peatonal se refiere. Y es que aquí nos podemos poner a caminar... y no sólo "por toda la orilla" de la ría, aprovechando para ver el Guggenheim, hasta el centro.

Qué visitar: Pasear por el casco viejo es una delicia para los sentidos: la convivencia de comercios, las tiendas de "Bilbao de toda la vida", comercios de souvenirs, cafés o propuestas más innovadoras y modernas. Puntos de interés como el Teatro Arriaga, la Plaza Nueva o la Iglesia de San Antón. Sin pasar por alto que para probar los famosos pintxos bilbaínos nada como las calles peatonales Ledesma, Diputación o Poza.

Free walking tour: La verdad es que no hay nada mejor que pasear la ciudad acompañados por un habitante de la misma para entenderla por completo, con este tour guiado tienes la oportunidad perfecta. Una visita al centro histórico de Bilbao, desde la Plaza Arriaga con un habitante de la ciudad.

Salamanca: 16,60%

40 Km peatonales

La ciudad universitaria por excelencia presume también de una buena zona para peatones y ¡qué maravilla pasear por Salamanca! Especialmente por las noches la ciudad adquiere una atmósfera especial. Además, el ambiente estudiantil hace que muchas de las calles peatonales sean de lo más animadas, con restaurantes, bares y pubs. Una ciudad de cultura, de gastronomía y diversión, ¡está claro!

Qué visitar: En el centro de Salamanca destaca sin duda la plaza del ayuntamiento que no es otra cosa que una maravilla visual, no en vano es considerada una de las plazas más bonitas del país. La catedral y las vistas que ofrece desde sus terrazas, la fachada de la Universidad o la Casa de las Conchas son otros de los imprescindibles en tu paseo por la ciudad.

Free walking tour: Si quieres ponerte al día y volver a casa con todos los detalles para contar tus aventuras, este tour por el centro de Salamanca te ayudará a tener los deberes bien preparados. Además, es para un máximo de 6 personas, así que el trato personalizado está más que asegurado.

Cuenca: 14,93%

23 Km peatonales

¡Lo que nos gusta Cuenca, qué clásico de nuestros destinos turísticos! Desde el 2012 y con su proyecto "Tu centro como nunca" han mejorado la accesibilidad y comodidad para sus peatones haciendo mucho más agradable el acercarse a conocer uno de los principales conjuntos monumentales de España, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Qué visitar: No mencionar las Casas Colgadas sería como vivir sin respirar... ¡imposible! Así que ya se sabe por dónde empezar. Además, no te pierdas la Plaza Mayor, la Catedral o las ruinas del castillo dejándote llevar por ese sentimiento de paz que aportan sus calles empedradas.

Free Walking tour: Imagínate todo el encanto de Cuenca con ese toque tan mágico que añade la noche, las luces, la calma... ¿no te apetece? Esta ruta nocturna tiene un coste de 5€ y hará que te empapes de historias y leyendas al tiempo que paseas por el Casco Medieval.

Sevilla: 14,76%

102 km peatonales

En Sevilla encontrarás zonas peatonales en Triana, en Los Remedios y sobre todo en el centro de la ciudad, lo que hace super agradable el ponerte a turistear, ver la catedral y su Giralda, hacer compritas o contagiarte poco a poco del salero sevillano.

Qué visitar: Además de los míticos monumentos, imprescindibles son la calle Sierpes con sus tradicionales tiendas y la famosa pastelería Campana, la calle Feria de personalidad pura y plagada de artesanos y artistas (es donde Murillo aprendió el oficio de pintor) que además ofrece un mercadillo los jueves existente desde el siglo XIII, o la calle Regina con opciones más alternativas.

Free walking tour: El Casco Histórico de Sevilla no guardará más secretos después de un paseo de la mano de un guía local que te explicará los mejores detalles de la zona monumental sevillana, además de leyendas de los personajes más característicos de la ciudad.

Huelva: 13,48%

26 km peatonales

Por esta ciudad se han paseado tartesios, fenicios, romanos... tanto ajetreo de culturas la ha convertido en la ciudad que es hoy en día. Quizás no es una ciudad de un reclamo turístico tan acusado como en los otros ejemplos de nuestro ranking, pero sin duda ofrece una buena zona peatonal para darse un paseo a gusto y descubrir alguno de los tesoros que alberga.

Qué visitar: La plaza de las Monjas es el centro neurálgico de la ciudad, con la estatua de Cristóbal Colón, y un buen punto de inicio para pasearse por Huelva, siguiendo por la Gran Vía y sus comercios, el Ayuntamiento de estilo herreriano o la catedral de la Merced... son algunos ejemplos a tener en cuenta.

Free walking tour: ¿Sabías que Huelva está relacionada con el descubrimiento de América? En este tour te cuentan todos los detalles al tiempo que te muestran monumentos y edificios relevantes y ¡con una paradita en el mercado!

Barcelona: 13,25%

110 km peatonales

Una de nuestras ciudades punteras por fin aparece en esta lista y más arriba que aparecerá si consigue cumplir los objetivos de su Plan de Movilidad Sostenible, con el que se conseguiría alcanzar más de un 60% de calles peatonales. La idea es crear "Supermanzanas" donde el peatón y ciudadano sea el rey.

Qué visitar: Además de las zonas habituales de interés, podemos disfrutar de encantadoras calles peatonales como el Carrer de Petritxol en el Barrio Gótico, la primera calle peatonal de Barcelona (desde 1959) donde Dalí solía merodear en busca de chocolate, el Carrer d´Enric Granados, perfecta zona para pasear y comer algo, o el Carrer Tallers, que conserva su encanto medieval mezclado con todo tipo de tiendas alternativas.

Free walking tour: Si te decides por conocer uno de los barrios más hermosos de la Ciudad Condal, este tour por el Barrio Gótico es para ti. En el núcleo más antiguo de la ciudad encontrarás la Seu, la plaza de Sant Jaume, la plaza del Rey... además de un montón de datos curiosos que los guías te transmitirán con el mejor de los entusiasmos.

Toledo: 13,01%

37 km peatonales

Llegar a Toledo es sentirse en una hazaña medieval o en un escenario a lo Juego de Tronos, sobre una colina, con el Tajo alrededor... la vista es espectacular. Además el casco antiguo no se queda atrás en el ranking y ofrece una amplia zona peatonal para dejar volar la imaginación, eso sí, zapatos cómodos son imprescindibles, ya que encontrarás calles empedradas.

Qué visitar: Más de un centenar de monumentos se encuentran en el centro de Toledo, con su diferentes estilos artísticos: edificios religiosos, plazas, conventos... Imprescindible es una visita a la catedral con influencias del arte mudéjar y cuyo museo alberga obras de autores como El Greco, Rafael, Tiziano o Goya.

Free walking tour: Para una visión general de la ciudad, con un punto de vista divertida e innovadora, únete a este tour guiado que pasa por los principales monumentos y por los rincones más bonitos de Toledo, como la Plaza de Zocodover, la judería, la catedral...

¿Y el resto de España?

Otras ciudades con zonas peatonales importantes serían Oviedo, Segovia o Cádiz... y muchos se preguntarán ¿y dónde está Madrid? Pues aunque la capital cuenta con un el área peatonal más grande del país, de unos 167Km, en general, no llega más que a un 5,91% en área dedicada solamente a viandantes. Pero aún así, otras muchas ciudades cuentan con porcentajes todavía menores como es el caso de Palma de Mallorca (2,17%) o Vigo (1,54%).

Conoce Europa paso a paso

Venecia se coloca en primera posición si hacemos una comparativa a nivel internacional, con 34,01% de zonas peatonales que hacen que se convierta en la ciudad europea más agradable para los viandantes. Así que si eres de los que prefieren armarse de buen calzado y caminar para descubrir nuevos lugares, Venecia tiene que estar sin duda entre tus próximos destinos. Los callejones sinuosos y la enorme cantidad de puentes hacen casi imposible el tránsito en coche por la ciudad flotante. Además, después de un día de paseo siempre puedes darte un caprichito y deleitarte de la deliciosa pizza italiana o relajarte en un tour en barco y hacerte con un nuevo punto de vista sobre la ciudad.

Pero Venecia no es la única opción, en Ámsterdam (20,63%) encontrarás también una buena cantidad de zonas peatonales además de una red de transporte público excelente en caso de tener que desplazarte a lugares más apartados. No muy lejos aparece la italiana Génova con un 19,03%. Si nos fijamos en las capitales europeas, París se sitúa en el número 18 de la lista con un porcentaje del 12,32%, Atenas en el 29 (9,30%) y Lisboa con un 4,99% más alejada en la posición 80. Zagreb, Londres, Berlín y Belgrado no son capaces de ubicarse en el listado de ciudades peatonales no llegando a alcanzar siquiera el 2% de calles puramente peatonales. Sin embargo, si se compara la longitud directa de zonas peatonales, Londres por ejemplo puede mostrar 112km, aún así, debido al tamaño de la ciudad esta cifra no es suficiente para otorgarle un mejor resultado.

FUENTE: Holidu