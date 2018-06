Cinco consejos para no quemarse en los primeros días de playa y piscina

Exponerse a los rayos UVA/UVB sin protección solar puede ocasionar en nuestra piel lesiones muy graves. Entre ellas, cáncer de piel. Según datos de la AEDV -Academia Española de Dermatología y Venereología- en los últimos cuatro años, España ha aumentado un 38% los casos detectados. Pedro Jaén, presidente de la academia, confirma que "hasta un 80% de los casos de cáncer de piel podrían reducirse con hábitos saludables desde la infancia".

Por ese motivo, los expertos en protección solar de Safe Sea nos dan 5 consejos esenciales para mantener una piel sana y protegida durante todo el año, y, especialmente, en el primer día de playa:

1. Protección UVA/UVB

A la hora de comprar la crema solar, es necesario verificar que es de "amplio espectro". Es decir, que filtra tanto rayos UVA como UVB. Además, es muy aconsejable que tenga un Factor de Protección Solar (FPS) de al menos 30.

2. Llaves, móvil y crema solar

De la misma manera que nunca salimos de casa sin estos objetos, en verano no esperes a llegar a la playa o a estar en la calle para aplicarte la crema solar: hazlo en casa 30 minutos antes de marcharte.

3. Ropa, sombrero y gafas

No debemos pensar que la crema solar es el único elemento de protección. Una camiseta de algodón, una gorra o un sombrero y unas gafas son nuestros mejores aliados si vamos a estar expuestos al sol durante horas.

4. No bajar la guardia en días nublados

Aquello de que los días nublados el sol no "pega", es un mito. Simplemente, no percibimos la luz del sol y nos parece que su efecto es menor, pero nada más lejos de la realidad. Los rayos ultravioletas siguen afectando a la piel.

5. Sol y medio ambiente

No creas que mientras te das un baño en el mar, estás a resguardo de las radiaciones solares. Al contrario, debes ser aún más precavido. Muchas cremas solares no son resistentes al agua, y al transcurrir menos de 40 minutos, su efecto protector disminuye y/o desaparece. Por eso es muy recomendable utilizar un protector solar Very Water Resistant. Como es el caso de la crema solar Eco Friendly Safe Sea, una de las cremas solares más resistentes al agua del mercado. Su alta resistencia al agua garantiza 80 minutos de baño seguro, para ti, y para nuestros mares y océanos. Es el único protector reconocido oficialmente como respetuoso con el medio ambiente por la Asociación Científica "Friend Of The Sea". No desprende activos químicos en el agua y es libre de Oxibenzona, el ingrediente que daña el ADN de los arrecifes de coral.

Si ya estás preparando la maleta o has comenzado a tomar los primeros rayos de sol de esta temporada, no está de más que tomes nota de estos consejos para para no quemarte este verano.